Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo desde un coche en una calle de Salou, Tarragona

La víctima del tiroteo de Valencia conocía a su agresor: caminaban juntos hasta que el joven sacó una pistola y le disparó

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Un hombre ha resultado herido este viernes en Salou (Tarragona) tras ser disparado con un arma de fuego desde un coche en la calle Prat d'en Carbó, cerca de la plaza Europa, según fuentes de Mossos d'Esquadra.

Los disparos se han producido sobre las 20:15 horas desde un coche en marcha, que se ha dado a la fuga después de herir a la víctima en las piernas.

El herido ha sido trasladado hasta un hospital, aunque está fuera de peligro

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido al hombre, que sido trasladado a un centro hospitalario. En principio, no se teme por su vida. Los Mossos investigan el suceso y los ocupantes del vehículo todavía no han sido localizados.