Varios vecinos alertaron al 112 de que estaban escuchando gritos y disparos mientras se producía una reyerta

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CádizUn hombre ha fallecido en la madrugada de este sábado tras producirse un tiroteo en la barriada de Los Junquillos, en La Línea de la Concepción (Cádiz), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 05:20 horas de esta madrugada, cuando varios vecinos alertaron al 112 de que estaban escuchando gritos y disparos mientras se producía una reyerta en la calle Virgen de la Almudena, en dicho el municipio gaditano, según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia.

Ante este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Policía Nacional y a servicios sanitarios del 112 hasta el lugar de los hechos. Fuentes del Cuerpo informaron al 112 que una persona tuvo que ser evacuada al centro hospitalario de la localidad porque presentaba una herida de bala.