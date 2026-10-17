Emergencias sube a nivel rojo la alerta por lluvia en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia este domingo

Elena González 17 OCT 2026 - 13:38h.

AEMET nombra a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada, que dejará tormentas durante varios días por toda España

La dana Adam de "gran impacto" pone en aviso por fuertes lluvias a gran parte de España: peligro importante en estas zonas del Mediterráneo

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada 2026-2027, que dejará chubascos muy fuertes y persistentes a partir de este sábado en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares, según ha informado el propio organismo estatal.

Aemet incide en que este domingo, 18 de octubre, se espera una situación meteorológica "muy adversa", por lo que se activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.

La agencia subraya que "el peligro meteorológico es extraordinario" y "los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".