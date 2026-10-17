Última hora de la dana Adam en España | Valencia cierra parques y jardines y suspende el concierto del 700 aniversario del Corpus por las lluvias
AEMET nombra a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada, que dejará tormentas durante varios días por toda España
La dana Adam de "gran impacto" pone en aviso por fuertes lluvias a gran parte de España: peligro importante en estas zonas del Mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha nombrado a Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada 2026-2027, que dejará chubascos muy fuertes y persistentes a partir de este sábado en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares, según ha informado el propio organismo estatal.
Aemet incide en que este domingo, 18 de octubre, se espera una situación meteorológica "muy adversa", por lo que se activa el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.
La agencia subraya que "el peligro meteorológico es extraordinario" y "los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos".
Emergencias sube a nivel rojo la alerta por lluvia en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia este domingo
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha subido a rojo el nivel de la alerta por lluvias en el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, informa el organismo, que precisa que, según la Aemet, la previsión es que la situación comience a las 10.00 horas de mañana domingo.
Así, según la última actualización, la alerta por lluvias es de nivel naranja en el litoral norte e interior sur de Valencia y litoral sur de Alicante, y amarillo en toda la provincia de Castellón, todo el interior de Valencia e interior de Alicante.
Además, se decreta alerta por tormentas nivel amarillo en Castellón, Valencia y Alicante; alerta por vientos nivel amarillo en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante; alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa norte de Alicante y toda la costa de Castellón.
Protección Civil de Cataluña enviará un ES-Alert a siete comarcas y pide precaución ante las lluvias
Protección Civil de la Generalitat enviará dos mensajes ES-Alert a las 7 comarcas que están en aviso rojo este sábado por lluvias localmente torrenciales para recomendar precaución a la ciudadanía y limitar la movilidad.
En una rueda de prensa desde la Conselleria de Interior, el subdirector de prevención de Protección Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicado que se enviará un primer aviso a las comarcas del Maresme, Vallès Oriental y la Selva, que esperan lluvias de 14 a 20 horas.
El segundo aviso será para las comarcas del Barcelonès, Baix llobregat, Garraf y Vallès Occidental, donde se prevé que las lluvias sean más intensas entre las 20 horas y las 2 de la madrugada de este domingo.
La jefa del equipo de predicción y vigilancia del Meteocat, Clara Brucet, ha advertido que las lluvias podrían ser localmente torrenciales y dejar acumulados importantes, aunque no se prevé que sean tan extensas como las de hace 2 semanas.
Sobre la dana que se prevé que llegue a España el lunes, Brucet ha dicho que "Catalunya queda un poco al margen" pero que seguirán pendientes de cómo evoluciona.
Valencia cierra parques y jardines y suspende el concierto del 700 aniversario del Corpus por las lluvias
El Ayuntamiento de Valencia ha decretado el cierre de parques y jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior, así como el cierre del Jardín del Turia, de cementerios municipales y se ha cancelado también el concierto previsto en el Palau de la Música de 700 aniversario del Corpus por las lluvias.
Así se ha adoptado desde el consistorio tras la reunión celebrada en la mañana de este sábado ante la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas y fenómenos costeros decretada por GVA para este domingo.
El Ayuntamiento ha comunicado a las entidades privadas que organizan eventos en la ciudad con gran afluencia de público y que comporta movilidad en la ciudad y en el área metropolitana las alertas vigentes y la recomendación de no realizar desplazamientos.