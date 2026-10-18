Iván Sevilla 18 OCT 2026 - 14:55h.

El fenómeno meteorológico se creó "justo cuando empezaba a crecer" una tormenta que descargó 40 litros en Alicante

Sin llegar a contactar con la superficie, la formación que recuerda a un embudo o tornado no causó ningún daño

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AlicanteEn este fin de semana con la dana Adam golpeando a la Península, una tuba se descolgó y dejó ver sobre el cielo nuboso de Alicante este 17 de octubre por la tarde, durante una tormenta.

Precisamente la costa alicantina era una de las zonas del Mediterráneo en aviso por peligro importante de fuertes precipitaciones. En este contexto, el fenómeno meteorológico fue captado por una joven con su móvil.

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Tal y como explicó también el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, la formación se originó "a las 17:30 horas justo cuando empezaba a crecer" una tormenta que descargó hasta "40 y 42 litros por metro cuadrado".

Concretamente, en los barrios del sur de la ciudad, como La Florida, Babel y San Gabriel. Según el glosario de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de "un vórtice de aire y vapor de agua condensado".

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Sin llegar a tocar el suelo, no causó ningún daño

"Con forma de cono, gira rápidamente y cuelga de una nube de tipo convectivo, pero sin llegar a tocar el suelo", se lee en la definición de una tuba que, al no contactar con la superficie, no causó ningún daño en Alicante.

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Por lo tanto, es distinto a lo que se conoce como manga marina, un torbellino que sí entra en contacto con el mar y que puede nacer por evolución del otro fenómeno explicado y visto en la ciudad este sábado.

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Durante el episodio de lluvias torrenciales, la capital registró 60 litros por metro cuadrado en zonas del sur, según ha informado el laboratorio de climatología universitario, compartiendo vídeos de cómo discurría el agua por algunas calles.

Para este 18 de octubre, se mantiene todavía activado el aviso rojo por el "peligro extraordinario" de precipitaciones en el litoral norte alicantino. Ya que pueden acumularse 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en determinados puntos.

Además, los chubascos tormentosos pueden ir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, por lo que las autoridades locales piden máxima precaución a los vecinos.