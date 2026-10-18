El trágico momento fue grabado por las cámaras que trasmitían por redes sociales la eucaristía

Los feligreses intentaron asistir al cura y alertaron a emergencias pero el cura tenía heridas de gravedad irreversibles

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Un sacerdote ha muerto después de que una cruz de madera se desprendiese del altar y cayese en su cabeza. Los hechos han ocurrido en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Guayaquil, Ecuador. Según informa 'La Nación', el hombre murió en el acto.

El trágico momento fue grabado por las cámaras que trasmitían por redes sociales la eucaristía. En el vídeo se escuchan los gritos de las personas que presenciaron el suceso. Los feligreses intentaron asistir al cura y alertaron a emergencias pero el impacto de la cruz en su cabeza le produjo heridas de gravedad irreversibles.

La Arquidiócesis de Guayaquil lanzó un comunicado para confirmar su muerte

La Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado en el que confirmaron la muerte del sacerdote, identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, y lamentaron lo sucedido.

“Informamos que nuestro hermano, padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, vicaría centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, expresó el texto firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera.

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“La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, añadió.

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La parroquia San Lorenzo de Vinces, en provincia de Los Ríos, también lamentó la muerte ya que el sacerdote sirvió allí varios años, según informó el diario local 'El Universo': “Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña”.

Pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio, que desarrolla tareas pastorales y misioneras en distintos países. Estaba al frente de una parroquia dedicada a una advocación mariana muy ligada a los redentoristas.

En marzo último, la Iglesia de Guayaquil ya había despedido a otros dos sacerdotes, Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui, que murieron ahogados cuando intentaban rescatar a un monaguillo.