Muere el párroco de San Isidoro el Real, José Luis Alonso Tuñón, en su casa en Oviedo

Varios parroquianos se desplazaron hasta la vivienda parroquial al ver que no llegó a la misa de la mañana

Una feligresa recordó que el párroco tenía problemas para aguantar de pie en las misas

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OviedoJosé Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real desde 1997, ha sido encontrado muerto por causas naturales en la casa parroquial ubicada en el número 10 de la calle Magdalena. Según informa 'La Nueva España', los mismos fieles dieron la voz de alarma durante la mañana de este lunes.

Acudieron a la misa de las 11:00 horas de la mañana y comprobaron que el sacerdote no llegaba, algo inusual en él. Varios parroquianos se desplazaron hasta la vivienda parroquial de la calle Magdalena y después de llamar en varias ocasiones y no obtener respuesta, alertaron a los servicios de emergencias.

"Llevaba casi treinta años llevando la parroquia a la perfección”, lamenta una feligresa

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oviedo, que consiguieron acceder al interior de la vivienda. Una vez dentro encontraron al religioso ya fallecido. Numerosos feligreses y vecinos se acercaron a la puerta del inmueble, visiblemente afectados, mientras esperaban la llegada de los servicios funerarios para proceder al levantamiento del cadáver.

"Ayer dio misa normal. Tenía los achaques propios de la edad, pero este desenlace ha sido una sorpresa”, comentaban varios fieles frente a la casa parroquial. Alonso Tuñón era una persona muy conocida en la localidad y su muerte ha provocado una gran conmoción entre los vecinos. “Nos deja ahora un problemón, porque llevaba casi treinta años llevando la parroquia a la perfección”, lamentaba una feligresa. La feligresa recordó que, en la misa del pasado jueves, el párroco ya se sintió débil y precisó de ayuda para los oficios. "Dijo que tenía problemas para aguantar de pie", añadió.

José Luis Alonso Tuñón estuvo más de seis décadas dedicadas a la vida religiosa

José Luis Alonso Tuñón fue ordenado sacerdote en 1965, desarrolló buena parte de su ministerio en Pola de Siero, donde ejerció durante casi veinte años como coadjutor, antes de hacerse cargo de la parroquia de Tudela Veguín en 1984.

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Especialista en catequesis, formó parte del equipo diocesano de esta área y fue miembro de distintos órganos de participación de la diócesis. En 1990 fue designado vicario episcopal de la Vicaría Centro y, en 1997, el arzobispo Gabino Díaz Merchán lo nombró párroco de San Isidoro el Real, responsabilidad que mantuvo hasta su fallecimiento.

Tuñón fue vicario episcopal de la Vicaría Centro durante el episcopado de Gabino Díaz Merchán. Desde hacía casi 30 años estaba al frente de San Isidoro el Real, una de las parroquias más importantes de Oviedo, donde era una figura muy querida entre los feligreses.