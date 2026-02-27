Iván Sevilla 27 FEB 2026 - 12:04h.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha resaltado el "trabajo religioso, social y cultural" del sacerdote fallecido

"Un gran hombre, preocupándose por todos, se merece el nombre de una calle o un lugar", piensan los vecinos acerca de Pepe

MálagaLas muertes en las carreteras no son solo números que se registran sin más. Son nombres de personas que dejan grandes vacíos como el del cura Pepe en Coín (Málaga). El pueblo llora su pérdida con 54 años en un accidente de moto.

Ocurrió este jueves 26 de febrero cuando José Amalio González Ruiz iba circulando por la A-7053. A la altura del kilómetro 3 al paso por Mijas se produjo una colisión frontal entre dos coches y su vehículo de dos ruedas.

Según indicó el 112 de Andalucía, varias llamadas a las 11:20 horas alertaron de que el motorista estaba "gravemente herido", por lo que pedían asistencia sanitaria urgente. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron ambulancias del 061.

No obstante, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Otras dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas a un hospital tras la intervención igualmente de los bomberos, que rescataron a una atrapada en un turismo.

Pepe era "un gran hombre, preocupándose por todos"

Tras saberse que la víctima mortal era el sacerdote al que conocen popularmente como Pepe, el Ayuntamiento de Coín decretó un día de luto oficial para este 27 de febrero en el que ya se le recuerda.

Porque la localidad malagueña le tenía "un cariño tan grande", tal y como ha expresado el alcalde Francisco Santos, que se están repitiendo los mensajes de despedida y reconocimiento a su figura.

El regidor ha resaltado "su trabajo no solo religioso, sino también social y cultural" en el pueblo que tanto le quería. Después del triste fallecimiento, la Corporación municipal ha cancelado la celebración del Día de Andalucía.

En redes sociales, numerosos vecinos han descrito cómo era el párroco. "Un gran hombre", dice Mercedes, por ejemplo. "Una gran persona y gran sacerdote, que ha amado a su rebaño preocupándose por todos y creando comunidad", asegura Francisco.

"Uno de los mejores curas y un guía para muchos"

Otra residente en el municipio malagueño considera que Pepe Amalio "ha sido uno de los mejores curas". Concluye sus palabras de despedida con un "te queremos y nunca te olvidaremos".

"El Señor escribe con guiones torcidos y hoy es uno de ellos, se ha ido a la casa del Padre, mi amigo José Amalio. Has sido guía para muchos y las buenas personas se van pronto. Te echaremos de menos. Haznos de puente en el cielo", le escribe Augusto.

Por su parte, África cree que el párroco "se merece el nombre de una calle o un lugar" en Coín, por haber estado "tan integrado" en la localidad y "especialmente con la juventud".

En ella llevaba oficiando misa desde 2014, cuando fue destinado a las iglesias de San Juan y San Andrés, donde ejercía como sacerdote al igual que en la parroquia de San Miguel de Guaro.

Invitan a una "profunda y sincera oración" en su misa funeral

Según ha recordado la Diócesis de Málaga, Pepe asumió igualmente en 2023 las funciones como cura en la iglesia María Auxiliadora de Villa del Guadalhorce. Por lo que se solía desplazar con frecuencia para ir a una u otra.

Natural de Málaga capital, fue "dejando una profunda huella en las comunidades parroquiales a las que sirvió durante más de dos décadas de ministerio sacerdotal", han añadido desde la misma institución.

Antes de llegar a Coín, había sido párroco en Antequera y durante sus años allí "se ganó el respeto de fieles y vecinos, siendo considerado por muchos como el cura de los jóvenes por su cercanía, dinamismo y capacidad para conectar" con ellos.

Tras su velatorio en la parroquia de San Juan, este 28 de febrero se oficia una misa funeral en su memoria a la que invitan a acudir a las 12 horas para una "profunda y sincera oración" en recuerdo de José Amalio.

Para quienes no puedan ir presencialmente al templo religioso, se retransmitirá también por el canal de YouTube de Canal Coín. "Gracias por ser un regalo de Dios", son las palabras que han usado en el pueblo para despedirle.