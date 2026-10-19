Las agresiones sexuales se produjeron desde que la menor tenía cinco años hasta los ocho, en los momentos en que acudía a la casa de su tía

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Un hombre ha sido condenado a nueve años y ocho meses de prisión por agredir sexualmente a la sobrina de su pareja sentimental, menor de edad, y solicitarle posteriormente que le enviase imágenes de contenido sexual.

Según la sentencia dictada por la Audiencia de Alicante, el acusado es autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por el que le impone la pena de ocho años de cárcel, a la que se suma otra condena de un año y ocho meses por un segundo delito continuado de 'grooming', ya que el procesado solicitó a la menor que le mandase vídeos y fotografías de índole sexual a cambio de regalos.

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Las agresiones sexuales se produjeron desde que la menor tenía cinco años hasta los ocho, en los momentos en que acudía a la casa de su tía, compañera sentimental del procesado. Cuando la niña se fue a vivir fuera de España, al cumplir los ocho años, el procesado le pidió durante un tiempo que le enviase vídeos y fotografías a través de una aplicación de mensajería de telefonía móvil.

Indemnización de 30.000 euros

El tribunal considera que el acusado “se prevalió de su relación con la víctima menor de edad, por ser la pareja sentimental de su tía conviviendo con ella frecuentemente cuando residían en Calpe”. Además de los nueve años y ocho meses de cárcel, la resolución judicial añade la medida de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima por un periodo de 24 años.

También establece que el condenado deberá compensar a la menor en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales ocasionados. El fallo es firme, sin que quepa la posibilidad de interponer recurso.