El objetivo es demostrar que el empresario de 71 años tenía problemas de salud y que pudo ser determinante en la caída

La jueza del caso Andic cita al abogado Miquel Roca para que testifique sobre la herencia familiar y la fundación que quería crear el fundador de Mango

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La defensa de Jonathan Andic tiene previsto aportar a la causa judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, informes médicos sobre la artrosis bilateral que padecía en la rodilla derecha. El objetivo es demostrar que el empresario de 71 años tenía problemas en la rodilla y que pudo ser determinante en la caída.

Tal y como ha adelantado ‘Elnacional.cat’, los abogados que ejercen la defensa de Andic, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, presentarán un informe que hace referencia a los tratamientos regenerativos en ambas rodillas desde 2018. Los investigadores policiales, que mantuvieron secreta la investigación contra Jonathan Andic durante un año, no pidieron ningún informe médico para contrastar si el problema de las rodillas podría haber influido en la fatídica caída en Collabtó.

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Fue la fiscal del caso, Teresa Yoldi, quien lo pidió cuando la defensa aportó el primer informe de dos forenses en el que explicaban la artrosis bilateral de rodillas que padecía, y también que el desgaste en las rodillas podría haber afectado en su caída.

El historial médico de Andic, clave en la causa

La tesis de la acusación es que Jonathan Andic empujó a su padre por el barranco por donde cayó en el camino de les Coves de Salnitre. El hijo del empresario siempre ha mantenido su inocencia y que en el momento de la caída, él caminaba por delante de su padre y que no vio nada.

Ante el debate del estado de salud del fundador de Mango en el accidente mortal, la jueza pidió el pasado junio al Insititut Català de la Salut (ICS), o a la entidad médica que haga falta, el historial médico, asistencia y farmacológico completo de Isak Andic.

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“Interesa, por resultar potencialmente relevante para el esclarecimiento de los hechos, la determinación del estado físico y de salud de la víctima”. La defensa de Andic está recopilando los informes médicos del empresario fallecido para aportarlos a la causa. La jueza autorizó además a los Mossos que amplíen el análisis del móvil del empresario hasta 12 meses antes de su muerte.

La jueza cita a declarar al empresario José Creuheras

La jueza Raquel Nieto llamó a declarar el pasado jueves como testigo al empresario José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y amigo personal de Isak Andic. La magistrada ha acordado la declaración a petición de la Fiscalía. El objetivo de la citación es aportar luz sobre la relación del fundador de Mango y su hijo Jonathan. Creuheras declarará a principios de noviembre.

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Fuentes de la investigación han declarado al citado medio que Creuheras no mantiene contacto con Jonathan y que su testimonio puede resultar clave para esclarecer la naturaleza de las relaciones entre padre e hijo y el momento en el que se encontraban antes de la caída mortal de Isak en Collbató, el 14 de diciembre de 2024.