Los investigadores sospechan que Jonathan Andic realizó un viaje de 48 horas a Ecuador para deshacerse del móvil que llevaba el día de la muerte de su padre

La jueza ordena rastrear las llamadas y el uso de la tarjeta de crédito que hizo Jonathan Andic en su viaje a Ecuador

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Jonathan Andic realizó un viaje de 48 horas a Ecuador, cuatro meses después de la muerte de su padre, Isak. Los investigadores sospechan que el hijo del empresario, acusado de homicidio, se deshizo de su teléfono móvil en Quito porque los datos podrían inculparlo, aunque él ha mantenido que el iPhone le fue robado en una plaza. La defensa del heredero de Mango ha mostrado un documento en el que acreditan que el dispositivo sí estaba en Ecuador en la fecha del viaje y que se utilizó para contratar los servicios de un conductor.

El viaje relámpago de ida y vuelta a la capital ecuatoriana habría tenido el objetivo de un nuevo proyecto editorial; sin embargo, estando allí le robaron el móvil, un hecho que la jueza que investiga la muerte de Isak Andic ha dudado ante la evidencia de que no intentara recuperar los datos con la herramienta habilitada por Apple. Los Mossos d’Esquadra, por su parte han confirmado que el móvil sí estuvo en la capital ecuatoriana y que fue utilizado para llamar a un conductor, según ha publicado La Vanguardia.

También consta que Jonathan Andic, desde Ecuador, envió un WhatsApp desde la aplicación del ordenador a una secretaria de dirección de Mango pidiendo que le prepararan el nuevo iPhone 16 Pro que ya había pedido días después de la muerte de su padre.

El móvil que Jonathan Andic declaró como robado en Quito era precisamente el que llevaba el día que murió su padre y que figura entre los indicios que la magistrada que decretó la prisión provisional con fianza del pasado 19 de mayo, tras la detención del hijo del empresario. La jueza definió el robo del terminal en “extrañas circunstancias” poniendo en duda la declaración del acusado del homicidio de Isak Andic.

Los investigadores al conocer la desaparición del iPhone de Jonathan Andic, trataron de comprobar que aquel móvil nunca viajó a Ecuador y que el desplazamiento solo era una coartada para hacer desaparecer un elemento importante para impulsar la investigación.

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Los Mossos en sus pesquisas solicitaron a prácticamente todas las compañías telefónicas ecuatorianas que confirmaran si el número de Jonathan Andic se había conectado a sus redes durante aquellos días. Siete respondieron negativamente, según el diario catalán.

Los investigadores confirmaron que la aplicación Salud del móvil de Jonathan no tuvo actividad desde la mañana del viaje, incluso antes de llegar al aeropuerto, y no volvió a activarse hasta que el investigado regresó a España y activó su nuevo iPhone en la sede de Mango. Esta circunstancia que no había ocurrido en viajes anteriores provocó que las sospechas aumentaran sobre este brevísimo viaje a Ecuador del heredero de la importante empresa textil.

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El abogado Cristóbal Martell del acusado reaccionó rápidamente presentando ante la Audiencia de Barcelona el recurso contra el auto de prisión y la empresa de detectives contratada por la defensa, mostró a medios catalanes un documento con el listado de llamadas que acreditaba que aquel teléfono había viajado a Ecuador y que Jonathan Andic lo había utilizado allí hasta que se lo robaron, aunque admitieron que Jonathan Andic no denunció este robo.