Es una de las declaraciones que reclamó la defensa de Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango

La defensa de Jonathan Andic demuestra que viajó a Quito con su móvil y que lo utilizó hasta que se lo robaron

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BarcelonaLa jueza encargada de la causa relativa a la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, quien cayó por un barranco del macizo rocoso de Montserrat, Barcelona, el pasado 14 de diciembre de 2024 por circunstancias que aún se investigan, ha citado ahora a declarar al abogado Miquel Roca. La decisión, concretamente, responde a la petición de la defensa de Jonathan Andic, hijo del entonces empresario más rico de Cataluña, investigado por su muerte al ser la única persona que se encontraba con el fallecido en el momento en que se produjeron los hechos.

La jueza acepta así la solicitud del equipo legal del vástago del fallecido, que busca desmontar el posible móvil económico al que apuntó ésta al abrir la investigación sobre Jonathan Andic por presunto homicidio.

La declaración de Miquel Roca, la pretendida fundación benéfica de Isak Andic y la herencia familiar

De este modo, la magistrada ha llamado a Miquel Roca a testificar sobre la herencia familiar y la fundación que quería crear Isak Andic antes de morir en el transcurso de esa ruta que su propio hijo le propuso hacer para supuestamente limar sus asperezas tras los últimos desencuentros entre ambos.

Entre las hipótesis y las claves de la acusación, una de ellas destacaba que la pretendida creación de esa fundación benéfica por parte del fundador de Mango iría a afectar notablemente la herencia a percibir por sus hijos, lo que no ha hecho sino alimentar las sospechas que recaen sobre Jonathan tras la muerte del empresario, que solo él pudo presenciar. Su fallecimiento tras caer por un barranco antes de que esa fundación viese la luz, también le ha mantenido en el foco.

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Por eso, la declaración de Miquel Roca genera también expectación, si bien no será la única, porque la jueza también ha citado a su hijo, Juan Roca, del despacho Roca Junyent, y el notario Ariel Sultán, a los que requerirá explicar la sucesión de testamentos que Isak Andic otorgaba anualmente. En ese sentido, además, deberán concretar cómo se producían sus modificaciones, qué profesionales participaban en el proceso y, en esencia, cómo se llevaba a cabo.

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Igualmente, también tendrá que declarar Raquel Delgado, directora financiera de Punto Na, la patrimonial de la familia Andic, que precisamente era la que Isak Andic designó para concretar los testamentos anuales y sus modificaciones. Y junto a ella, también Germán Castejón, quien ayudó a diseñar con el fundador de Mango la estrategia sobre la futura gestión de su patrimonio, y Toni Ruiz, CEO de Mango, como avanza El Mundo.

La "obsesión por el dinero" referida por la jueza y la defensa de Jonathan Andic

La declaración de Miquel Roca es así de especial interés para la defensa de Jonathan Andic. Fundamentalmente porque el fallecido empresario le habría encargado a él el organigrama de la fundación filantrópica que pretendía crear. Por eso, los abogados del hijo del fundador de Mango quieren que dé constancia de si la creación de la misma iba a modificar o no la herencia familiar, así como si la iniciativa contaba con el respaldo de Jonathan y sus hermanas.

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Su testificación, de ese modo, podría afectar directamente a la base de la acusación, recordando que la jueza, en su auto para la detención e ingreso en prisión de Jonathan Andic por presunto homicidio, lo que eludió pagando en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros, apuntó a indicios de criminalidad y de una "participación activa y premeditada" en la muerte de su padre, destacando "desavenencias" entre ellos y una "obsesión por el dinero" de Jonathan.

Según apuntó la magistrada, a mediados de 2024, antes del fallecimiento del empresario, conoció que éste tenía intención de cambiar el testamento creando la citada fundación. Sin embargo, en sus declaraciones, también las hermanas de Jonathan Andic negaron cualquier conflicto familiar a raíz de ese proyecto, por lo que la defensa de éste busca en la declaración de Miquel Rico más argumentos para desterrar un posible móvil económico relacionado con la fundación y la herencia.