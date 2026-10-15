Su testimonio puede ser clave para aportar luz sobre la relación del fundador de Mango con su hijo Jonathan

La jueza del caso Andic cita al abogado Miquel Roca para que testifique sobre la herencia familiar y la fundación que quería crear el fundador de Mango

Compartir







La jueza Raquel Nieto, que investiga el presunto homicidio de Isak Andic, fundador de Mango, ha llamado a declarar como testigo al empresario José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y amigo personal de Isak Andic. La magistrada ha acordado la declaración a petición de la Fiscalía.

Según informa ‘El Periódico’, la jueza ha llamado a declarar al empresario con el objetivo de que aporte luz sobre la relación del fundador de Mango y su hijo Jonathan. Creuheras declarará a principios de noviembre.

Fuentes de la investigación han declarado al citado medio que Creuheras no mantiene contacto con Jonathan y que su testimonio puede resultar clave para esclarecer la naturaleza de las relaciones entre padre e hijo y el momento en el que se encontraban antes de la caída mortal de Isak en Collbató, el 14 de diciembre de 2024.

La defensa solicitó citar a declarar al abogado Miquel Roca

La jueza accedió además este miércoles a la petición de la defensa de Jonathan y citó también ha declarar como testigo al abogado Miquel Roca, para que aclarare si la fundación filantrópica que el empresario le encargó crear afectaba a la herencia familiar.

PUEDE INTERESARTE La defensa de Jonathan Andic demuestra que viajó a Quito con su móvil y que lo utilizó hasta que se lo robaron

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio al hijo del fundador de Mango ha aceptado la batería de testificales que reclamó la defensa en relación con la herencia de Isak Andic, entre ellas la de un notario que daba fe de los testamentos que anualmente otorgaba el empresario o la directora financiera de la sociedad patrimonial de la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La defensa de Jonathan Andic solicitó estas testificales para rebatir la hipótesis de la acusación de que el hijo del fundador de Mango tenía "una motivación criminal relacionada con un supuesto desacuerdo sobre la constitución de la Fundación y su relación con sus expectativas hereditarias".

También quiere desmontar la defensa la tesis de que Jonathan Andic pudo matar a su padre por una disputa relacionada con el adelanto de la herencia que le reclamaba con el fin de emprender negocios propios, fuera de Mango.La jueza también ha aceptado, a petición de la Fiscalía, la comparecencia como testigos de varios agentes de los Mossos d'Esquadra y de los Bomberos de la Generalitat, según las fuentes.