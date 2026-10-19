Detienen en Granada al integrante más peligroso de una organización criminal especializada en vuelcos de droga

Los integrantes de la organización llegaron incluso a hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

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Detenido en Granada el último integrante de la organización criminal desarticulada en el marco de la operación 'Nazarí 11 Zegri'. La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria participaron de manera conjunta la operación contra un grupo especializado en el robo violento de cargamentos de droga a otras organizaciones criminales.

El investigado, detenido el pasado 16 de octubre por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, es considerado uno de los integrantes más peligrosos de la organización. Según los indicios obtenidos durante la investigación, habría destacado por su actitud especialmente violenta durante los denominados 'vuelcos', asaltos ejecutados contra otros grupos criminales con el objetivo de apoderarse de sus cargamentos de droga.

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Al detenido se le atribuye su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, lesiones, amenazas, delitos contra la seguridad vial y robo con violencia e intimidación.

Era una organización violenta

La organización, que se desarticuló el pasado mes de julio, estaba especializada en asaltos violentos a otros narcotraficantes. Sus integrantes empleaban armas de fuego, vehículos robados con matrículas falsas y elementos de apariencia policial, llegando incluso a hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para sorprender a sus víctimas.

La investigación permitió acreditar la elevada capacidad operativa del grupo, que disponía de una compleja infraestructura logística y tecnológica para realizar seguimientos sobre sus objetivos y preparar los asaltos. Sus actuaciones se caracterizaban por el empleo de métodos especialmente violentos, que llegaron a poner en grave peligro tanto a sus víctimas como a otros usuarios de las vías públicas.

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La operación se llevó a cabo principalmente en las provincias de Granada y Sevilla donde se intervinieron armas de fuego, munición, vehículos, dinero en efectivo, medios técnicos de seguimiento, prendas y elementos de apariencia policial, drogas y plantaciones de marihuana.

19 detenidos y nueve ingresos en prisión

La primera fase de explotación de la operación 'Nazarí 11 Zegrí' el pasado mes de junio culminó con la detención de 11 personas y 35 entradas y registros judiciales, en un amplio dispositivo en el que participaron más de 350 agentes.

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Las investigaciones y actuaciones posteriores han permitido continuar identificando, localizando y deteniendo a otros integrantes de la organización hasta alcanzar un balance definitivo de 19 personas detenidas. El último detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, plaza número 5, y ya se ha decretado su ingreso en prisión provisional. Con esta decisión, ascienden a nueve las personas que han ingresado en prisión en el marco de la operación.

La Guardia Civil da así por finalizada la fase de explotación de la operación 'Nazarí 11 Zegri', culminando una compleja investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y con el apoyo de distintas unidades de la Guardia Civil.