Un amplio dispositivo de seguridad le acompaña en una localidad consternada antes de ser enviado a prisión.

La familia de los dos hermanastros asesinados en Mataporquera, Cantabria, afirma que pidieron protección policial antes del crimen: "Nadie hizo nada"

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Luis Miguel Vázquez, residente en Mataporquera, de 52 años y conocido en el pueblo como 'El Nene' llegó a estancias judiciales encapuchado para no ser reconocido y con un amplio dispositivo de seguridad para evitar las represalias de sus vecinos. Nada menos que acompañado de un convoy conformado por varios vehículos de la Guardia Civil y un furgón.

Del interior de este último, escoltado por los agentes y arrestado durante 48 horas, salió el investigado por doble homicidio. Un amplio dispositivo policial formado por una veintena de efectivos entre agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), una unidad operativa y de reacción rápida del Instituto Armado, así como otros miembros de la Benemérita, le acompañaban, informa El Diario Montañés.

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El Nene fue enviado al penal de El Dueso

El presunto homicida de dos hermanastros de 24 y 26 años, vecinos suyos en el municipio de Valdeolea, ambos fallecidos por las lesiones causadas por varios machetazos en el pecho y el brazo, no declaró ante la jueza, guardó silencio y fue enviado al penal de El Dueso. La juez en funciones de guardia en el Tribunal de Instancia de Reinosa ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para El Nene.

La consternación del pueblo crece y más cuando se saben más detalles de lo ocurrido antes y después del doble asesinato. El Nene ya tenía antecedentes por conductas violentas. De hecho, ahora se sabe que todo comenzó con una agresión del ahora preso a un sobrino de las víctimas de apenas cinco años. Eso fue lo que provocó una discusión entre los tres hombres, que no eran familia, pero sí vecinos.

El Nene portaba un arma blanca, y los hermanastros llevaban un palo con el que terminaron golpeándole, según adelantó El Diario Montañés, pero conociendo los antecedentes del hombre solicitaron proteccioón policial. Temían que este pudiera querer su revancha. La protección no llegó nunca y la Benemérita defiende que no tuvo constancia nunca de esta petición. La revancha, si. Y fue letal.

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El Nene cometió su venganza doce horas más tarde acuchillando primero a uno de los hermanos y luego al otro. Matando a ambos. Dos dos menores, de 2 y 8 años, esta última hija de la pareja de uno de los asesinados, presenciaron parte de las agresiones. Ahora el pueblo y las familias de los asesinados piden justicia y una dura condena. Todos califican a los dos fallecidos como dos buenas personas queridas en el pueblo. Las opiniones sobre el Nene son diferentes porque sus cambios de humor y ataques de ira eran conocidos, pero no sobre la familia de este, también querida. Mataporquera tardará mucho en olvidar esta tragedia ocurrido en sus calles.