Gonzalo Barquilla 19 OCT 2026 - 17:00h.

Los abogados de la familia Arrieta comprobarán si Daniel Sancho dispone de los 3.000 euros que supuestamente gasta en prisión

La defensa de Sancho subraya que ha presentado un escrito de aclaración y no ha formalizado el recurso ante el Supremo de Tailandia

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La familia de Edwin Arrieta realizará indagaciones para comprobar si Daniel Sancho dispone de unos 3.000 euros mensuales para sus gastos en la prisión de Surat Thani, en Tailandia, tal y como se ha informado en los últimos días. Si se confirma que cuenta con esos fondos, su equipo jurídico plantea que se bloqueen, ya que el español todavía no ha abonado la indemnización impuesta por el asesinato del cirujano colombiano.

"Nosotros desconocemos si esos hechos son ciertos o no. Pero, en cualquier caso, de ser ciertos, nos parecería escandaloso y no estaríamos en absoluta sintonía con ello", han trasladado a la web de 'Informativos Telecinco' desde el despacho de Ospina Abogados.

"Haremos nuestras indagaciones para saber si es cierto, porque, de ser verídico, nos gustaría que esos fondos se bloquearan, ya que Daniel Sancho no ha pagado todavía ni un solo euro de la indemnización que se le impuso. Es la única valoración que podemos hacer respecto a la familia Arrieta", han añadido.

Los supuestos gastos de Daniel Sancho en prisión

La reacción de la familia llega después de que el programa de Telecinco 'Fiesta' difundiera información sobre el dinero del que dispondría Sancho durante su estancia en prisión. Según explicaron en el espacio, el condenado contaría con unos 3.000 euros mensuales, una cantidad que recibiría gracias a la ayuda económica de sus amigos para afrontar sus gastos en el centro penitenciario.

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Entre los desembolsos que se mencionaron figuran la compra de alimentos adicionales a los que proporciona la prisión, como arroz y pollo, y el hielo que utilizaría para darse baños fríos dos veces al día. Según los colaboradores del programa, esta práctica estaría relacionada con su intención de mantener la musculatura. El equipo jurídico de los Arrieta ha señalado que desconoce si la información sobre esos gastos es cierta, pero afirman que actuarán en consecuencia.

La defensa de Sancho sigue preparando el recurso para el Tribunal Supremo de Tailandia

El Tribunal Provincial de Koh Samui confirmó el pasado 25 de septiembre la condena a cadena perpetua impuesta a Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, cometido en agosto de 2023, y rechazó tanto el recurso de la defensa como el presentado por la familia del cirujano colombiano, que solicitaba un aumento de la pena y de la indemnización.

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El equipo jurídico de Sancho mantiene que recurrirán al Tribunal Supremo de Tailandia y, de no prosperar esa vía, buscarán alternativas incluso en el Constitucional del país asiático. Mientras, los abogados de la familia Arrieta piden que el español cumpla la mayor parte de la condena en Tailandia y mantienen su atención en las consecuencias económicas de la sentencia. El caso ha sumado también en las últimas semanas varios audios del recluso en los que pide dinero a sus familiares que han aumentado la tensión entre las partes.