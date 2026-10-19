Herido un hombre tras ser apuñalado en el centro de Málaga a plena luz del día

Los agentes se encuentran en búsqueda del presunto agresor, mientras que la víctima fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario

Detienen en Granada al integrante más peligroso de una organización criminal especializada en vuelcos de droga

Compartir







Un hombre ha resultado herido al ser presuntamente apuñalado con arma blanca por otro hombre en el centro de Málaga.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el suceso se ha producido este lunes sobre las 18.30 horas en la confluencia de las calles Armengual de la Mota y Montes de Oca, cuando un hombre ha apuñalado a otro y ha salido huyendo del lugar. Aún se desconocen las causas de la agresión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del 061 tras el aviso. Los agentes se encuentran en búsqueda del presunto agresor, y en la ambulancia fue trasladado a un centro sanitario el hombre apuñalado, del que no han trascendido más datos sobre su identidad ni su estado de salud.