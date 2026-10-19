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Sucesos

Herido un hombre tras ser apuñalado en el centro de Málaga a plena luz del día

Policía Nacional en Málaga
Los agentes se encuentran en búsqueda del presunto agresor,. Policía Nacional
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Un hombre ha resultado herido al ser presuntamente apuñalado con arma blanca por otro hombre en el centro de Málaga.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el suceso se ha producido este lunes sobre las 18.30 horas en la confluencia de las calles Armengual de la Mota y Montes de Oca, cuando un hombre ha apuñalado a otro y ha salido huyendo del lugar. Aún se desconocen las causas de la agresión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del 061 tras el aviso. Los agentes se encuentran en búsqueda del presunto agresor, y en la ambulancia fue trasladado a un centro sanitario el hombre apuñalado, del que no han trascendido más datos sobre su identidad ni su estado de salud.

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