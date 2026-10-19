Muere un varón de 64 años tras una caída mientras trabajaba en Villa del Río en Córdoba

Se ha alertado también a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Riesgos Laborales.

Muere un conductor al caer una roca sobre su coche en Benaoján y dos ocupantes resultan heridos

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Un hombre de 64 años ha fallecido este lunes como consecuencia de una caída mientras trabajaba en la localidad cordobesa de Villa del Río, según han informado desde el Servicio de Emergencias de Andalucía 112 (EMA).

En este sentido, el aviso del accidente se ha registrado sobre las 12,30 horas, cuando han alertado a los agentes de la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, con el fin de atender en un primer momento al varón que estaba herido, según las primeras informaciones.

No obstante, el hombre ha fallecido, según han indicado desde el 112, para añadir que se ha alertado también a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Riesgos Laborales.