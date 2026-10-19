Un hombre ha resultado herido tras quedar atrapado al volcar el camión que conducía en Bodonal de la Sierra

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Un camión ha volcado en la carretera Ex-201, a la altura de Bodonal de la Sierra (Badajoz), provocando heridas a una persona que ha quedado atrapada en su interior.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10,50 horas de este lunes entre los kilómetros 42 y 43 de la citada vía, según la información que facilita el 112 de Extremadura. El accidente ha provocado un herido, sin que hayan trascendido por el momento más datos sobre su identidad y estado de salud.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud, además de una ambulancia y un equipo médico del centro de salud de la localidad. También han intervenido bomberos de la Diputación de Badajoz, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de la vía.

Tuvo que ser trasladado al hospital

Aunque por el momento no ha trascendido más información sobre el hombre herido ni las causas que pudieron llevar a que el camión que conducía volcase, tuvo que ser trasladado hasta el centro hospitalario donde aún permanece ingresado con pronóstico reservado.