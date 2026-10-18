Los agentes de la Guardia Civil han seguido con las pesquisas y han mantenido la calle cerrada al paso

El asesino de los dos hermanastros de Mataporquera usó un machete y tenía un amplio historial delictivo

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CantabriaEl pueblo de Mataporquera (Cantabria) continúa asimilando el asesinato a machetazos de dos jóvenes hermanastros, de 24 y 26 años, a manos de Luis Miguel Vázquez, un vecino de 52 años conocido como 'El Nene', que fue detenido horas después del crimen. Según informa 'El Diario Montañés', los agentes de la Guardia Civil han seguido esta mañana con las pesquisas y han mantenido la calle cerrada al paso para blindar la escena del crimen.

El medio citado ha conseguido hablar con los familiares de los dos jóvenes fallecidos. "No teníamos que haber llegado a este punto, todo el mundo sabía cómo estaba ese hombre y nadie hizo nada", lamentan. Ellos reclaman "la justicia que no tuvieron el viernes", ya que afirman que pidieron protección a la Guardia Civil porque temían que pudiese ocurrir alguna desgracia. Y así fue.

La familia pidió protección policial

Para entender lo sucedido nos tenemos que remontar a las 16:00 horas de la tarde del jueves. La familia de las victimas asegura que todo comenzó con una agresión del ahora detenido a un sobrino de las víctimas de apenas cinco años. Ese hecho tuvo como consecuencia un enfrentamiento entre 'El Nene' y los dos jóvenes.

El arrestado llevaba una arma blanca y los hermanastros llevaban un palo con el que acabaron golpeándole. Después de ese incidente, pidieron protección policial. "Una petición que nadie atendió", lamentan ahora sus seres queridos. "¿Dónde estaban los agentes esa noche?", se preguntan. Los agentes "estaban advertidos" de que algo podía suceder dado el "historial" de la persona detenida. Pero desde la Benemérita destacan que "no tienen constancia" de esa petición.

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Solo 12 horas después, se produjo el crimen. Según su relato, el agresor había encontrado a uno de los hermanastros, y los gritos del enfrentamiento alertaron al otro. Uno de ellos murió casi en el acto en el rellano del portal número 6 de la calle Lealtad; el segundo pudo escapar de la vivienda malherido y aún fue trasladado con vida al Hospital Tres Mares (Reinosa), donde falleció.

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"Todos en el pueblo sabían cómo era ese hombre, pero le tenían miedo", sentencia la familia

La hija de la pareja de uno de los asesinados, de ocho años, presenció durante unos minutos el dramático escenario, al igual que otro menor de dos años. Ahora, la familia quiere justicia y una dura condena: "Todos en el pueblo sabían cómo era ese hombre, pero le tenían miedo".

Familiares y amigos arroparon ayer a la joven madre, ahora viuda, que no ha podido volver a su piso. Mientras lo hacían, señalaban que los dos fallecidos "eran unos muchachos muy buenos, cariñosos, trabajadores, muy buena gente, y ahora no están. "¿Quién responde por eso?", se cuestionan.

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Las autoridades siguen con la investigación

A las 11:00 horas de la mañana, tres vehículos de la Benemérita, seguidos por una furgoneta blanca llegaban al barrio La Sindical a gran velocidad, aislando la calle en la que tuvo lugar el crimen. Si no había una causa "urgente" que lo justificase, nadie podía acceder ni a la calle ni a la vivienda donde se registró la pelea mortal.

Todo parecía indicar que las autoridades continúan recabando datos para esclarecer las causas de lo ocurrido. Los vecinos confiesan que Luis Miguel Vázquez, conocido como 'El Nene', nunca había sido tan agresivo pero reconocen que era difícil pensar que algo así podía suceder.

Ellos resaltan que la familia es muy querida y respetada en el pueblo. Y con respecto al hijo, reconocen que no sabían mucho más. Un vecino más, soltero, sin hijos, pensionado y con "episodios de enfados y salidas de tono" que nunca les llevaron a pensar que pasaría de ahí. "Podías estar con él tan normal y que de repente se enfadara mucho por lo que fuera, pero nunca imaginamos algo así", dicen.

'El Nene', una vez que fue detenido, fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría de Valdecilla.