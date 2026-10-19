Claudia Barraso 19 OCT 2026 - 15:48h.

Los médicos confirmaron que la corriente le entró por el brazo hasta salirse por el pie, sin tocarle el corazón

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Dos menores de edad, de 13 y 14 años, han tenido que ser rescatados este domingo junto a las vías del tren en la provincia de Ávila. Los hechos tuvieron lugar en Navalperal de Pinares y hasta el lugar de los hechos acudieron los Bomberos de Ávila, la Guardia Civil y el personal sanitario.

Los motivos por los que los menores se encontraban junto a las vías del tren no han trascendido, pero el medio ‘El norte de Castilla’, ha confirmado que uno de los chicos resultó herido al electrocutarse con la catenaria de la estación.

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Los servicios de emergencia consiguieron salvarle la vida, evitando la tragedia según confirmó el alcalde de Navalperal, José Luis Bartolomé, al medio ‘Tribuna de Salamanca’. Al parecer, cuenta, los dos jóvenes estaban jugando en la zona como lo suelen hacer en el entorno de la estación y en un momento dado uno de ellos se subió a uno de los vagones del tren de mercancía que reposaba en la vía.

Así se electrocutó al tocar la catenaria

“Se subió, tocó la catenaria y se electrocutó, pero tuvo mucha suerte porque la corriente le entró por un brazo y le salió por el pie sin llegar a tocar el corazón”. Las tareas de rescate para los profesionales fueron complicadas porque tuvieron que bajar al joven desde el techo del vagón. A pesar de las dificultades, los profesionales consiguieron bajar al niño y los servicios de emergencia pudieron estabilizarle hasta acudir al centro médico donde fue trasladado.

El mismo medio ha confirmado que se trataba de un chico marroquí que llevaba años viviendo en la localidad con su familia. Del otro niño que tuvo que ser rescatado, las autoridades no han trasladado más información, pero se conoce que no ha tenido que recibir asistencia médica porque no llegó a resultar herido al no electrocutarse con la catenaria del tren.