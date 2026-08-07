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Sucesos

Muere electrocutado un hombre de 64 años en Bailén, Jaén, en una torreta eléctrica

Una ambulancia del 061
Al lugar han acudido, movilizados por el centro coordinador, efectivos de Policía Local, de Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Europa Press
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Un hombre de 64 años ha muerto electrocutado en una torre eléctrica en la población jiennense de Bailén. Se investigan las circunstancias y causas de este suceso mortal, aunque está confirmado que no se trata de un accidente laboral, según fuentes policiales.

El 112 informa de que ha sido a las 07.45 horas cuando un particular ha llamado para alertar de que había un hombre posiblemente electrocutado en una torreta de electricidad en el Camino de la Cuesta del Molino, una zona próxima a la autovía A-4.

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Al lugar han acudido, movilizados por el centro coordinador, efectivos de Policía Local, de Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes policiales y sanitarias han indicado que la víctima ha fallecido por electrocución y que se trata de un varón de 64 años. Se investigan las circunstancias y causas de este suceso mortal, aunque está confirmado que no se trata de un accidente laboral.

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