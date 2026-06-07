Redacción Andalucía Agencia EFE 07 JUN 2026 - 12:20h.

El suceso ocurrió en la tarde de este 6 de junio en el municipio de Gelves, Sevilla, que ha decretado tres días de luto

"Tocó un electrodoméstico o directamente el enchufe, recibió una descarga eléctrica y falleció", ha explicado la Guardia Civil

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SevillaUn menor de 17 años murió electrocutado este sábado 6 de junio después de salir de una piscina privada ubicada en una vivienda del municipio de Gelves (Sevilla).

La Guardia Civil ha confirmado a EFE lo ocurrido por la tarde, cuando el adolescente "tocó un electrodoméstico o directamente el enchufe, recibió una descarga eléctrica y falleció al momento".

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Todavía tratan de averiguar con qué elemento entró en contacto la víctima y si el hecho de que estuviese todavía mojado tras bañarse causó el fatal desenlace en el domicilio.

Tres días de luto oficial en Gelves

Mientras esperan el resultado de la autopsia que se le practicará al cadáver para conocer más detalles del suceso, desde el Ayuntamiento de Gelves ya han decretado tres días de luto oficial en el pueblo.

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También han trasladado el "más sincero pésame hacia los familiares y allegados" del joven vecino, que se llamaba José Luis López Díaz. Hasta el 9 de junio, las banderas ondearán a media asta.

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Aparte, por la trágica noticia, se ha suspendido la agenda municipal de eventos previstos para los próximos días, entre ellos el IV Festival Flamenco. Ya trabajan para buscarle fechas alternativas.