Los asesinos fueron a robar los neumáticos de los tres surfistas y acabaron matando a todos y arrojándolos a un pozo en 2024

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Eran tres surferos que solo querían buscar las mejores olas y surfear. Ese deseo les llevó como a muchos otros a Baja California. Pero a ellos, el destino les reparaba la muerte.

Jake Robinson, de 30 años y originario de Perth, Australia, su hermano mayor, Callum Robinson, de 33 años, y su amigo Carter Rhoad, de 30 años, fueron asesinados durante un viaje a Baja California, México, en 2024. ¿El motivo? Tres hombres han sido condenados de su asesinato para poder robar los neumáticos del camión en el que viajaban, informa NYT.

Los tres amigos acamparon en la playa cerca de Ensenada cuando los tres sospechosos les tendieron una emboscada el 27 de abril de 2024. Al parecer uno de los jóvenes intentó resitirse al robo, lo que provocó que los tres jóvenes fueran asesinados a tiros, informa People.

Fueron encontrados muertos en el fondo de un pozo de 15 metros de profundidad en una zona remota de Santo Tomás, Baja California, México, el 3 de mayo de 2024 después de haber sido dados por desaparecidos.

La sentencia de los tres asesinos: 158 años de prisión

El pasado 9 de octubre, los asesinos de Jake Robinson, Callum Robinson y Carter Rhoad fueron declarados culpables de asesinato por el tiroteo mortal en el que estuvieron implicados al intentar robar los neumáticos a los jóvenes surfistas. Ahora, este 16 de octubre, después de casi dos años del crimen, finalmente se ha hecho justicia.

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El asesinato a los hermanos Robinson y a su amigo Rhoad no quedará impune, los tres hombres que mataron a tiros a los jóvenes han sido han sido condenados a 158 años y nueve meses de prisión por el asesinato, robo con violencia y robo de vehículo con violencia. Una muerte que conmocionó a uno de los lugares más visitados y turísticos del mundo por este deporte mundialmente practicado.