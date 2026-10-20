Claudia Barraso 20 OCT 2026 - 17:06h.

Se encuentra cumpliendo condena por haber amedrentado a un menor anteriormente a las amenazas a su expareja

Condenado a 11 años de cárcel por malos tratos, amenazas y vejaciones a su expareja y una agresión sexual a la hija de ella

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El youtuber conocido como ‘Patrón Cortes’ ha sido trasladado a prisión después de haber sido detenido en Porto Cristo por la Policía Nacional por malos tratos y amenazar de muerte a su expareja. Además, ha quebrantado una orden de alejamiento que tenía.

Según ha confirmado ‘Diario de Mallorca’, la Audiencia de Palma ya le había condenado a 11 años de cárcel por extorsionar, atracar y amenazar a un menor de 14 años, al que consiguió que le pagase 2.000 euros después de amedrentarle. Tras su arresto, ha sido ingresado directamente en prisión para cumplir condena.

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Según ha recogido el mismo medio, entre las amenazas consta que le hizo el youtuber por número privado a su pareja consta “No me hagas hacer cosas malas, estoy siendo bueno”. “iré a buscarte, te voy a pegar una paliza a ti y a tu familia”. Además, tenía una orden de alejamiento sobre su expareja, pero le había llamado 55 veces a la víctima en un corto periodo de tiempo, utilizando número oculto o el teléfono de otra persona para decirle que le iba a matar.

“Escóndete porque no voy a parar de buscarte hasta matarte”, “no vas a volver a tu hijo, haz cuentas porque estás muerta”, decía a la víctima. Tras las investigaciones, los agentes pudieron dar con el youtuber en Porto Cristo y los agentes activaron un operativo especial para dar con su paradero. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional también había tenido conocimiento de las amenazas de muerte que el acusado habría proferido contra su expareja.

Cuando los agentes llegaron al lugar donde estaba el youtuber se encontraron con la resistencia de sus familiares y amigos que se opusieron a que el acusado fuese detenido, pero tras una semana intensa de búsqueda, consiguieron encontrarle y arrestarle.