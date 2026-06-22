El hombre ha sido condenado por delitos de malos tratos, amenazas leves, vejaciones, maltrato habitual hacia su expareja

El condenado reconoció los hechos durante el juicio cometidos contra su expareja así como la agresión sexual

Compartir







CeutaLa Audiencia de Cádiz en Ceuta ha condenado a once años de prisión a un hombre por un delito de violencia de género contra su expareja y otro de agresión sexual a la hija de la mujer.

Según la sentencia, que es firme, el hombre ha sido condenado por delitos de malos tratos, amenazas leves, vejaciones, maltrato habitual hacia su expareja así como otro de agresión sexual a la hija que la expareja había tenido de una relación anterior, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El condenado reconoció los hechos

El condenado reconoció los hechos durante el juicio cometidos contra su expareja así como la agresión sexual a la hija, que era menor de 16 años.

La sentencia recoge que la relación, que se extendió desde 2020 a 2023, estuvo marcada por "continuos actos de desprecio, control y sufrimiento anímico destinados a provocarle un menoscabo tanto corporal como psicológico".

La mayoría de las situaciones se produjeron en la vivienda que compartía la pareja y los episodios de malos tratos sucedieron incluso en el periodo que la mujer se encontraba embarazada.

PUEDE INTERESARTE Una jueza insta a la Dirección General de la Policía a cambiar el registro de una ciudadana para reflejar su identidad de género

El condenado, que está en prisión preventiva desde mayo de 2024, ha aceptado las penas impuestas, que incluyen también una indemnización de 12.500 euros en concepto de daños morales.