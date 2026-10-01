Detenido por amenazar de muerte a sus hijos menores y lesionar a la actual pareja de su exmujer en Vitoria
El hombre, de 40 años, ha sido detenido acusado de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica
Un hombre apuñala a su expareja en Oviedo y después huye en coche del lugar
Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado miércoles por la mañana a un varón, de 40 años, como presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica, tras amenazar de muerte a sus hijos y ocasionar lesiones a la actual pareja de su exmujer.
La Guardia Urbana ha informado que los hechos ocurrieron poco después de las 9.30 horas, cuando una patrulla fue reclamada por la Central de Operaciones para que se dirigiera al barrio Aranbizkarra, donde se estaba produciendo una pelea entre dos hombres.
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Según ha señalado, uno de los varones había amenazado de muerte a sus hijos menores de edad, y al segundo varón, actual compañero sentimental de su expareja, se lo había recriminado. Tras escuchar las manifestaciones de ambos, así como de testigos de los hechos, se procedió a su detención.