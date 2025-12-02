Alberto Rosa 02 DIC 2025 - 16:45h.

La jueza ha decretado 20 meses de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros la víctima

Los detenidos por una presunta agresión sexual con sumisión química en Manilva, Málaga, en libertad: la víctima se despertó desnuda y semiinconsciente

Compartir







El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a 20 meses de prisión a un hombre que amenazó a su expareja sentimental, a la que había agredido sexualmente cuando era menor conforme a sentencias anteriores, después de encontrársela en el festival ‘Solazo Fest’ de Almería.

Tal y como recoge Europa Press, el fallo, contra el que cabe recurso de apelación, reconoce un delito de amenazas no condicionales contra el acusado, al que también impone la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros la víctima y comunicarse con ella durante cuatro años.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, da por probado que el varón se encontró el 11 de mayo de 2019 con la chica en el marco del festival Solazo Fest de la capital, donde "con ánimo de amedrentar" y "causar temor" en ella él hizo un gesto de "cortarle el cuello con un dedo".

El testimonio de la madre y hermana de la víctima

Del mismo modo, señala que una tercera persona no identificada “en connivencia” con el condenado le dijo a la víctima “te vamos a volver a violar”, lo que hizo que la mujer abandonara el recinto debido a la “angustia” que estos hechos le ocasionaron.

PUEDE INTERESARTE Eleni Foureira, acosada sexualmente por un fan que intentó darle un beso durante un concierto en Grecia

Según informa ‘Diario de Almería’, el fallo recoge el testimonio de la hermana de la víctima y de su madre, Esther Sabio. Tal y como explica el citado medio, madre y hermana de la víctima narraron cómo la joven llegó a casa tras el incidente en un “estado de nervios fuera de lo normal”, sufriendo un ataque de ansiedad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hay que recordar que este joven ya fue condenado previamente por el Juzgado de Menores a siete años de internamiento por la agresión sexual continuada, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sentencia absuelve al segundo acusado

La sentencia, que absuelve a un segundo acusado de participar en dichas amenazas al no dar por válido el reconocimiento que se hizo del mismo, apunta las sentencias que pesan sobre el acusado en relación con la víctima, entre ellas una dictada en noviembre de 2021 por injurias y agresión sexual, tal y como recoge Europa Press.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Junto con esta resolución judicial, que demuestra que habían tenido una relación sentimental, hay otra por injurias y lesiones leves en el ámbito de la violencia de género dictada por un Juzgado de Menores de 2014.

Con estos antecedentes, la juez apunta el persistente y firme testimonio sostenido por la víctima ante las amenazas recibidas durante su presencia en el festival, ya que mantuvo la misma versión de los hechos desde que interpuso la denuncia la misma noche de los hechos hasta su declaración en juicio.

Además, según advierte la juez, su versión cuenta con corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria, entre ellas la de su hermana, quien aseguró que también vio al acusado "realizar el gesto de cortar el cuello a su hermana" y cómo vio a otro varón no identificado se dirigió al a misma aunque "sin poder escuchar lo que decía".

La versión de la hermana de la víctima también fue apuntalada por otro testigo, quien acompañó a las hermanas y dio cuenta además del "estado de nerviosismo" que presentaba la víctima, quien se encontraba "triste y derrumbada", cuando abandonaron el recinto.

De otro lado, la juzgadora rechaza la versión exculpatoria presentada por el condenado, quien alegó que en el momento de los hechos no estaba en el recinto de conciertos, para lo que presentó unos mensajes de WhatsApp y un registro de Google con unas serie de conversaciones que, según el análisis de la juez, "no acreditan el lugar desde el que se mantuvieron" ni "la realidad de lo manifestado".