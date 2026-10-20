Encuentran el cadáver de un hombre de alrededor de 60 años, flotando en el mar que se podría haber ahogado durante el temporal

La mujer hallada muerta y semienterrada en una playa de Cádiz tenía signos de violencia

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Los Bomberos de Menorca rescataron la tarde de este lunes el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que estaba flotando en el mar en Cala en Brut, Ciutadella, durante la dana Adam que azotó Baleares y otras partes de España. Con esta, se elevarían a seis las víctimas mortales registrada durante el paso de la dana por el Meditérraneo que ha dejado un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto, en Valencia, dos en Oliva, Alicante, y otro en Málaga.

El aviso llegó a los servicios de emergencias alrededor de las 18:00 horas, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en Menorca. Según han informado fuentes conocedoras de la intervención, fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut.

Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, lo rescataron y lo trasladaron al puerto de Ciutadella. El mar, según las citadas fuentes, estaba en malas condiciones. Por el momento, las autoridades no han confirmado nada sobre la identidad del fallecido, pero se cree que podría tratarse de un hombre que se estaba bañando cuando el temporal le sorprendió dentro del mar.

Podría ser un hombre de entre 60 y 70 años

Se trata de un hombre de entre 60 y 70 años que iba vestido únicamente con un traje de baño y que aparentemente llevaba poco tiempo en el agua. Por el momento, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera y la principal hipótesis apunta a que se trata de un bañista. La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.