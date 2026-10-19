Los equipos de rescate han hallado este mediodía el cadáver de una mujer octogenaria en Oliva

La alerta en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: hallan a una persona muerta en Oliva y se elevan a tres las víctimas del temporal

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Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer octogenaria en la localidad valenciana de Oliva durante las labores de rescate que realiza este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

Este hallazgo se suma al de dos mujeres fallecidas por el temporal, una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera, y otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto. El hombre logró salir del agua, pero la mujer, de nacionalidad extranjera, no pudo hacerlo.

Quince helicópteros en el rescate de decenas de afectados en zonas inundadas C.Valenciana

Una quincena de helicópteros participa este lunes en el rescate de decenas de personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en municipios del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, con acumulados de más de 700 l/m2 en 24 horas y donde, aunque ha bajado el nivel de alerta meteorológica, sigue habiendo una situación de peligro.

Así lo ha asegurado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la que este último ha pedido "muchísima paciencia" a las personas afectadas y les ha transmitido que se está trabajando "para llegar lo antes posibles".

En el dispositivo especial trabajan siete helicópteros de rescate, uno de coordinación, uno de reconocimiento y búsqueda y seis de transporte de personal y apoyo logístico, según se ha señalado en la comparecencia, en la que se ha insistido en que la población (un total de 145 municipios, según la Orden oficial publicada ya en el DOGV) siga confinada ante una "situación meteorológica extraordinaria" que hacía tiempo que no afectaba a esas comarcas.

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Pérez Llorca ha subrayado que estamos viviendo una "situación excepcional, de muchísima dificultad" y aunque el temporal está remitiendo "sigue habiendo mucho riesgo", por lo que ha pedido a la población que siga "escrupulosamente todas las recomendaciones que realizan los servicios de emergencia".

"Que no se desplacen y que estén en lugares seguros", ha dicho el president, quien ha indicado que ya se están realizando rescates y de los que se han hecho hasta el momento "las personas están bastante bien, aunque habrá que hacer algunas revisiones médicas", pero "quedan muchos por hacer".

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Por ello, ha insistido en que la gente no se desplace y permitan a los servicios de emergencia hacer ese trabajo y que vayan llegando a todas los municipios, especialmente del litoral de La Safor, que aún tienen un difícil acceso.