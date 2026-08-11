Detienen a un hombre tras un episodio de violencia de género en el que la mujer ha muerto

A Laura, la guardia civil asesinada por su expareja en Llanes, Asturias, le denegaron la orden de alejamiento que pidió en diciembre

Compartir







Un hombre de 59 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Marbella tras un supuesto episodio de violencia de género en el que la mujer ha fallecido, según han informado a EFE fuentes policiales.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de una mujer. El caso está siendo considerado por las autoridades como un nuevo posible crimen machista. Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor, según ha podido confirmar ‘Málaga Hoy’.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado para el mismo medio que el cadáver de la víctima tenía heridas provocadas por arma blanca. Los hechos se han producido en la calle Castilla, en el núcleo de San Pedro Alcántara. Los primeros avisos lo recibieron a partir de las cuatro de la tarde.