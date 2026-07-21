Raquel Duva 21 JUL 2026 - 16:33h.

El hombre, de 48 años, habría apuñalado a la mujer y se habría intentado quitar la vida después en presencia de tres de sus cuatro hijos

Una mujer de 45 años muere tras ser apuñalada por su pareja en Alameda de la Sagra, Toledo: tres de sus hijos, presentes en el momento del crimen

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ToledoUna mujer de 45 años ha sido asesinada por su pareja en Alameda de la Sagra, Toledo. El hombre, que ha sido detenido, se encuentra en el Hospital General Universitario después de su intento de suicidio delante de sus hijos. Los hechos han ocurrido a las 05:00 horas de la mañana en la casa en la que llevaban solo dos meses viviendo.

El hombre, de 48 años, habría apuñalado a la mujer y se habría intentado quitar la vida después en presencia de tres de sus cuatro hijos. El más pequeño tiene 12 años y el mayor 26, que fue el encargado de llamar al servicio de emergencias. No constaban denuncias por malos tratos ni estaban en el Sistema Viogén.

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Las autoridades investigan lo ocurrido mientras el pueblo, que estaba en fiestas, está consternado por lo ocurrido. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato machista.

En declaraciones a los medios desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales en Toledo para seguir el incendio de La Mierla, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la Guardia Civil está investigando los hechos y no ha querido adelantar más datos al respecto para no interferir en la investigación.

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El 016, el teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.