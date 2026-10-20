En septiembre les intervinieron información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos

Detenidos un hombre y una mujer investigados por un delito de terrorismo en Irun, Guipúzcoa: ambos tienen "antecedentes relevantes"

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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas a los dos detenidos la semana pasada en la localidad de Irún, en el País Vasco, después de que en septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado ha accedido así a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos, a quienes les atribuye presuntos delitos de organización y grupo terrorista, atentar contra la paz pública, tenencia y fabricación de explosivos y armas.

Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado, pasaron a disposición judicial en la Audiencia Nacional este martes tras personarse el pasado sábado en la comisaría de Irún, acompañados por su abogado.

Tienen antecedentes

El pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza (Guipúzcoa), la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes". Uno de ellos, de origen irlandés, estaría o habría estado vinculado con el IRA, según las fuentes consultadas por esta agencia de noticias.

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos. Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especifica qué tipo de antecedentes se refiere.

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Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplen 15 años.