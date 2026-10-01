Un segundo hombre de 26 años también ha sido interrogado por la Policía

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El hombre ha sido detenido este mismo jueves por la Policía de Reino Unido por sospechas de planear un atentado terrorista cerca de la base aérea de Fairford en la que el Ejército estadounidense está presente. La detención del joven de 27 años, que cuenta con la doble nacionalidad británico-iraní, está relacionada con el incidente que tuvo lugar hace pocos días en las inmediaciones de la base aérea que culminó con la detención provisional de cinco personas.

La unidad antiterrorista de la Policía ha publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje en relación a la detención: "Un hombre de 27 años, con doble nacionalidad británica e iraní, ha sido detenido en el distrito de Westminster, en Londres, como sospechoso de preparar actos terroristas"

Dentro de la misma investigación, el cuerpo policial ha interrogado a otro hombre de 26 años con nacionalidad británica y ha registrado dos viviendas de la localidad de Fairford, en el condado de Gloucestershire, al sur de la isla del Reino Unido.

Continúa la investigación por el incidente del pasado domingo

La coordinadora nacional principal de la Policía antiterrorista, Vicki Evans, ha recalcado que se trata de una investigación "sumamente compleja" y ha reiterado que por el momento continúan trabajando con varias hipótesis. "Como ya hemos dejado claro, estamos analizando todos los ángulos posibles, incluida la posible implicación de un Estado extranjero. Me gustaría agradecer al público su continuo apoyo y paciencia mientras llevamos a cabo esta investigación", ha señalado.

Por otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, aseguró este jueves que existen "indicios claros de que Irán tuvo algo que ver con el incidente" del domingo. La base militar de Fairford, que utiliza Estados Unidos, ha sido escenario recientemente del despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

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Hasta el momento, cinco personas, todos hombres de entre 23 y 25 años con nacionalidad británica, han sido detenidos. No obstante, los acusados de planear un atentado terrorista fueron puestos en libertad bajo fianza al día siguiente de su arresto.