Alejandra G.S. es una menor de 14 años cuyo rastro se perdió el viernes 25 de septiembre en Villalbilla, Madrid

Mar H.S. es otra adolescente de 16 años cuya desaparición se produjo el sábado 26 de septiembre en Madrid

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MadridAlerta ciudadana en la Comunidad de Madrid tras conocerse la desaparición de Alejandra G.S. y Mar H.S., dos menores cuyo rastro se ha perdido a finales de septiembre. El caso de Alejandra G.S. ha sido difundido por la Asociación SOS Desparecidos. En la denuncia compartida por la asociación a través de sus redes sociales se detalla que esta menor de 16 años desapareció el pasado viernes 25 de septiembre.

Por su parte, Mar H.S. es otra menor de 16 años cuya desaparición ha sido denunciada por CNDES, perteneciente al ministerio del Interior, y cuyo rastro se perdió un día después, el sábado 26 de septiembre.

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La desaparición de Alejandra G.S.

Alejandra G.S. es una menor de solo 14 años que desapareció en la localidad madrileña de Villalbilla el pasado viernes 25 de septiembre. Desde entonces, su círculo más cercano no tiene noticias de ella.

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En la denuncia emitida por SOS Desaparecidos se describe a esta menor como una adolescente de 14 años, con el pelo rojizo oscuro, de complexión delgada y que el día de su desaparición vestía un pantalón, una camisa negra y unas zapatillas de color blanco.

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La desaparición de Mar H.S.

Por su parte, Mar H.S. es otra menor de 16 años que desapareció el sábado 26 de septiembre. Su rastro se perdió en Madrid y, en el caso de Mar, mide 1,60 metros y pesa 60 kilos, según detalla el ministerio del Interior en su denuncia compartida.

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¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.