Detenidas cuatro personas por el asesinato de la heredera de Pontejos en Galapagar el pasado 6 de mayo

La octogenaria hallada muerta en Galapagar era la histórica propietaria de los Almacenes Cobián de la plaza de Pontejos de Madrid

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GalapagarAgentes de la Guardia Civil han detenido este martes a cuatro personas como sospechosas del asesinato el pasado 6 de mayo en el municipio madrileño de Galapagar de una señora de 80 años, quien fuera heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian, en la plaza de Pontejos.

Dos de los individuos han sido interceptados en esta misma localidad, otro en la ciudad de Madrid, y el cuarto en Villajoyosa, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado. Entre los detenidos están los supuestos autores materiales del asesinato.

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El asesinato de la anciana

Dentro de la operación se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Galapagar. En estos momentos se continúa con la práctica de diligencias y los detenidos pasarán a disposición de la Autoridad Judicial competente en las próximas horas.

Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda de la finca de la anciana en la calle Mandril de la zona residencial de La Navata, en Galapagar. En aquel terreno se estima que irrumpieron al menos tres personas que, tras amordazar, maniatar y agredir a la anciana, terminaron por provocarle unas lesiones que le costaron la vida.

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Horas más tarde, ya sobre las 9.40 horas de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria. En ese momento, contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer.

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Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se echó en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado con la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero.

A pesar de que las primeras estimaciones, los investigadores apuntaron a que los sospechosos pudieron huir por la puerta principal por la que previamente habían entrado, las investigaciones de la Guardia Civil apuntan ahora a que en realidad podrían haber abandonado el lugar por un acceso lateral de la finca. Desde allí, habrían avanzado unos pocos metros hasta una vereda por la que discurre el río Guadarrama.