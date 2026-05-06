La Guardia Civil analiza el domicilio a la espera de los resultados de la autopsia, clave para esclarecer los hechos

Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sido víctima de un robo

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MadridAgentes de la Guardia Civil investigan lo ocurrido en una vivienda de Galapagar, Madrid, donde ha sido encontrado el cadáver de una mujer de 80 años con evidentes signos de violencia. Al llegar al lugar, los efectivos del 112 solo han podido certificar el fallecimiento, mientras se espera ahora a los resultados que arroje la autopsia, clave para tratar de esclarecer las circunstancias en que ha muerto.

Según las primeras hipótesis, todo podría haber ocurrido tras un intento de robo en el que la víctima habría fallecido por los golpes recibidos, presentando distintos politraumatismos.

La muerte de la anciana en su vivienda en Galapagar: los agentes inspeccionan el lugar del crimen

Los hechos habrían ocurrido durante la mañana de este miércoles en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle de Mandril de la urbanización de La Navata de Galapagar. Allí, distintos agentes del grupo de Homicidios y Criminalística se han desplazado para analizar el lugar del crimen y analizar cualquier vestigio que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

La primera llamada que alertó de la situación al 112 se produjo en torno a las 9:30 horas, informando de que la propietaria, octogenaria, podía estar muerta. Fue entonces cuando se movilizó a distintos efectivos del Summa 112 y la Guardia Civil, que investiga los hechos.

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Las hipótesis sobre la muerte violenta de la octogenaria

La residencia de la octogenaria se encuentra en una zona residencial de chalés algo apartada y a la que rodea un área boscosa. Las primeras hipótesis apuntan que podría haber sufrido un robo en plena madrugada, muriendo como consecuencia de los múltiples golpes que recibió; un extremo que tendrá que verificar la autopsia.

Según informantes citados por ABC, la víctima se encontraba sola y amordazada en la vivienda.