Gloria, asesinada por su expareja en Carabanchel, era cuidadora y acababa de ir a buscar al colegio a una niña cuando fue atacada

La mujer asesinada en Carabanchel fue apuñalada a plena luz del día y el agresor se escondió en el hueco del ascensor para atacarla

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La consternación continúa en el barrio madrileño de Carabanchel tras el asesinato de Gloria, una mujer de 52 años y origen guatemalteco, que fue atacada a plena luz del día cuando regresaba a la urbanización en la que trabajaba como cuidadora. La víctima acababa de recoger de un colegio a una niña de seis años a la que cuidaba y entró en el portal, donde la esperaba su expareja, un hombre de 59 años y nacionalidad española.

El presunto agresor se habría ocultado en el hueco del ascensor del edificio y aguardó hasta que la mujer entró en el portal. Entonces salió de su escondite y se abalanzó sobre ella con un cuchillo. Las cámaras de seguridad del inmueble habrían captado el momento del ataque, que se produjo en torno a las 14:45 horas de este martes en la calle Ontanilla.

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La mujer intentó defenderse, pero recibió cinco puñaladas, principalmente en la cabeza y el tórax. Los vecinos escucharon sus gritos y alertaron de lo ocurrido. Cuando llegaron los sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y había perdido una gran cantidad de sangre.

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Los equipos de emergencia consiguieron revertir la parada tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y la trasladaron en estado crítico al Hospital 12 de Octubre. El traslado se realizó con escolta de la Policía Municipal para tratar de acelerar la llegada al centro sanitario. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, la mujer falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas.

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La Policía le localizó poco después en Usera

La investigación permitió identificar rápidamente al presunto autor. La Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda que terminó con su localización en el distrito de Usera. El hombre fue identificado mientras conducía un vehículo, en la zona de la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías, y fue detenido por agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de distrito de Usera-Villaverde.

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El arrestado es un hombre de 59 años, de nacionalidad española, que había mantenido una relación sentimental con la víctima. Permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio, mientras los investigadores continúan tratando de esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

Hasta el lugar del crimen se desplazaron agentes del Grupo V de Homicidios y del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica, además de efectivos de la Policía Municipal. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un posible caso de violencia de género, a la espera de que las autoridades confirmen oficialmente esta circunstancia.