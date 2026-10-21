Europa Press 21 OCT 2026 - 18:28h.

'El Baba' ha pedido "de rodillas" al jurado popular que "metan en la cárcel" a L.M. para que "no le mate a más familiares"

Exclusiva | Hablamos con el excuñado y víctima del 'Baba': "No tenemos nada que ver con el crimen"

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M.S., conocido como 'El Baba', acusado de asesinato con alevosía por el tiroteo que acabó con la vida del su cuñado, R.M., el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración, ha admitido este miércoles que fue el autor mortal del tiro que acabó con su vida y ha asegurado que lo hizo "por miedo" a que lo matara a él tras presentarse en su edificio, según su versión, "con un cuchillo" y gritando "te mato, te mato".

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Le disparó porque "venía a matarle" y "temía" por su vida

Así lo ha manifestado en su declaración en el último día de juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva y donde 'El Baba' se encuentra acusado como presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que Fiscalía pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

Durante su declaración, 'El Baba' ha señalado que ese día se encontraba en la puerta de su vivienda con el otro hombre que resultó herido cuando L.M. pasó con su coche en diferentes ocasiones y se paró delante de ellos "de forma desafiante" hasta que en la última ocasión "paró con el coche y sacó la mano con un brik de leche dentro" y "comenzó a disparar", de forma que "hirió" a un hombre y él consiguió entrar en su edificio.

Tras ello, ha explicado que subió a su casa "con miedo" y que comenzó a disparar desde una ventana "a las ruedas del coche" de L.M. con la intención de "que se fuera", pero asegura que no le dio. Así, ha continuado relatando que salió al rellano a hablar con su hermana y su padre cuando apareció R.M. con "un cuchillo en la mano" diciéndole que "lo iba matar" y que el creyó que iba acompañado por L.M.

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M.S. ha señalado que entonces realizó dos tiros disuasorios para que R.M. se marchara y que su cuñado sí llegó a subir al final de las escaleras del rellano de su piso, con lo que ha justificado el disparo que acabó entrando en casa de su vecina --el segundo disuasorio-- pero que, al ver que no se marchaba, le disparó porque "venía a matarle" y "temía" por su vida.

De la misma manera, 'El Baba' ha afirmado que el tiroteo en la calle lo inició L.M. --hermano del fallecido para el que piden Fiscalía 15 años y medio de cárcel por dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas-- porque "nunca" le ha "podido ver" pero que con R.M. y el resto de la familia "siempre" se había llevado "muy bien".

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En este sentido, ha asegurado que su exmujer "no bajó a la calle" durante el tiroteo y que ha declarado contra él porque L.M. "la tiene amenazada" como "a todo el barrio" y que incluso ha mantenido conversaciones con ella ya en la cárcel tras los hechos porque "se amaban mucho".

'El Baba' ha subrayado que, aunque temía por su vida, hubiera sido "mejor que lo hubieran matado" porque "le han quitado a toda su familia". "Han matado a mi padrastro, a mi madre y ha mi hermana embarazada de ocho meses y a mi otra hermana le pegaron cinco tiros", ha concluido.

Finalmente, en su derecho al último turno de palabra tras la exposición de las conclusiones finales de las partes, M.S. ha pedido "de rodillas" al jurado popular que "metan en la cárcel" a L.M. para que "no le mate a más familiares", en referencia a los tiroteos en Isla Cristina en los que fallecieron su padrastro y, posteriormente, su hermana embarazada de ocho meses, así como su madre y un joven de 16 años ajeno a los clanes.

L.M. asegura que no comenzó el tiroteo

Por su parte, su otro cuñado, L.M. ha asegurado que fue 'El Baba' quien comenzó el tiroteo. Así, ha explicado que él pasaba por la zona cuando vio "a mucha gente" junto a M.S. y que este se levantó de la silla en la que se encontraba sentada, "sacó un arma" y comenzó a "disparar" a su coche "desde atrás", de forma que uno de los disparos le dio en "la cabeza" por lo que perdió el control del coche y chocó contra otros.

En ese momento, ha explicado que salió del coche y llego "al 24 horas" desde donde le llevaron al hospital del que salió "sobre las 17,30 o 18,00 horas" y fue entonces cuando supo de la muerte de su hermano.

L.M. ha relatado que pasó por allí tras ir a recoger a su hija del colegio sobre las 14,00 horas, pero que finalmente se la llevó su madre, y ha subrayado que llevaba la silla de la niña en el asiento del copiloto, por lo que ha justificado que "no podía llevar ahí una bolsa con nada", además de remarcar que él "no realizó ningún disparo" y que en su coche en ese momento "no llevaba nada" de lo que posteriormente halló la Policía Nacional.

Igualmente, ha asegurado que le contó "todo" al agente de la Policía Nacional cuando se entrevistó con él en el hospital, al que, según ha aseverado, le dijo que él "no pegó ningún tiro" y que su coche se quedó "abierto" en la calle hasta las once de la noche cuando un "amigo suyo" lo recogió y lo llevó a un taller, por lo que "no estuvo custodiado".

De la misma manera, ha apuntado que una persona del barrio fue "testigo" y le contó que mientras su coche se encontraba en la calle "metieron tiros dentro", que "entraron en su coche" y que "abrieron el maletero", pero que esta persona "no quiere contar por miedo a que le hagan algo a él y a su familia".

L.M. ha asegurado que se llevaba "muy bien" con su cuñado y que todo cambió cuando M.S. "apuñaló a dos chavales" de una familia gitana porque "siempre ha sido muy conflictivo" y que cuando esta familia le pidió que se hiciera cargo de sus actos él "se negó, lo echó de la tienda" y "cortó su relación" con su cuñado.

Desde entonces, ha señalado que ha tenido altercados con M.S. antes del tiroteo del 10 de septiembre de 2024 y que "unos días antes" disparó contra la parte trasera de su coche", pero que no quiso denunciar nada y lo "dejó pasar". Igualmente, se ha referido al otro hombre que resultó herido y ha señalado que lo conoce "de toda la vida" y "siempre" se había llevado "bien" con él. Cuestionado por cómo explica sus heridas, L.M. ha subrayado que allí había "mucha gente disparando".

El jurado popular escucha la conclusiones finales

En sus conclusiones finales ante el jurado popular tras analizar todas las testificales y periciales practicadas en el juicio, la Fiscalía ha mantenido su acusación para 'El Baba' por asesinato consumado con alevosía, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Asimismo, acusa a L.M. dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que pide para él 15 años y medio de cárcel.

De otro lado, la acusación particular del fallecido también ha mantenido su petición de veredicto de culpabilidad por asesinato y de tenencia ilícita de armas, para lo que solicita 27 años de cárcel, mientras que el abogado de la defensa de L.M., pide la libre absolución del cuñado de 'El Baba' y sostiene que "no se ha demostrado" que su cliente iniciara el tiroteo, así como que, a su parecer, "no se han presentado a lo largo del juicio pruebas que indiquen su culpabilidad.

Por su parte, el abogado de M.S., alias 'El Baba' ha afirmado que a lo largo del juicio se han presentado "hasta 13 indicios" que, en su opinión, "demostrarían" que L.M. inició el tiroteo, por lo que ha solicitado que se cambie la calificación del delito de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato, pero que "no se ha podido demostrar" es que su cliente le disparara a él cuando iba en coche.

Igualmente, ha admitido que 'El Baba' mató a R.M. pero que lo hizo en defensa propia por "miedo insuperable" al acudir este a su casa "con un cuchillo" y creer M.S. que lo iba a matar. Por ello, ha pedido la atenuante de legítima defensa o que sea condenado por homicidio y no por asesinato.

Ya este jueves el jurado popular recibirá el objeto de veredicto, tras lo que se retirará para deliberar en secreto antes de emitir su veredicto final.