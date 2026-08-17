Venganza entre clanes: quién es quién en el tiroteo de Isla Cristina

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La barriada del Rocío, en Isla Cristina (Huelva), vivió una noche de terror el pasado domingo después de un tiroteo que dejó tres personas fallecidas y una herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando dos individuos encapuchados llegaron en motocicleta y comenzaron a disparar con armas automáticas contra un grupo de personas. Una testigo describió la situación y expresó que: “Se escuchaban los disparos y los gritos de una familia desesperada”. Otro vecino explicó que: “Los atacantes dispararon varias ráfagas y huyeron rápidamente en la moto”.

Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses, y su madre, de 62 años, ambas familiares de Manuel S. S., conocido como ‘El Baba’. También murió un menor de 16 años, que, según las primeras investigaciones, no tenía ninguna relación con la disputa entre las familias. Alfonso Egea, colaborador de 'Vamos a Ver', confirma en el programa que el menor fallecido simplemente pasaba por allí y tuvo la mala suerte de ser alcanzado por las balas: “Ese chico de 16 años no tenía nada que ver con esta guerra”. Hay un herido de gravedad, un chico de 18 años que es sobrino de 'El Baba'.

Alfonso Egea, sobre el conflicto que arrastran desde 2024: "La violencia se ha prolongado durante casi dos años y ha incluido tiroteos, incendios y el uso de armas de guerra"

La Guardia Civil investiga el tiroteo como un posible ajuste de cuentas relacionado con la rivalidad entre los clanes de los Baba y los Moriña. Egea ha desarrollado el comienzo del conflicto que se remonta a septiembre de 2024, cuando ‘El Baba’ presuntamente mató a su cuñado, Ramón, miembro del clan de los Moriña: “Todo apunta a una venganza relacionada con el enfrentamiento entre ambas familias”.

El colaborador ha explicado que todo nació de la relación entre 'El Baba' y la que era su mujer entonces, quien pertenecía a los Moriña y que se quería separar de él. Ante esta situación, 'El Baba' mató, presuntamente, a su cuñado y fue llevado a prisión. Ahora, los Moriña estarían buscando venganza: “La violencia se ha prolongado durante casi dos años y ha incluido tiroteos, incendios y el uso de armas de guerra”. Desde entonces, se han producido nuevos ataques, incluido el asesinato del padre de ‘El Baba’ en Isla Cristina en junio de 2025.

Actualmente, la Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un amplio dispositivo para localizar a los dos presuntos autores, cuya motocicleta apareció posteriormente calcinada en un pinar cercano. Mientras tanto, los vecinos permanecen preocupados ante una posible respuesta del clan rival. Los colaboradores de 'Vamos a Ver' han defendido que personas inocentes que viven cerca de estas dos familias podrían ser afectadas: “Aquí vive gente normal que no tiene nada que ver con esta guerra”. La investigación continúa bajo secreto de sumario mientras las autoridades intentan evitar una nueva escalada de violencia.