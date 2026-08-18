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Un triple asesinato ha conmocionado Isla Cristina (Huelva y ha situado en el foco una disputa familiar que ya lleva acumuladas cinco muertes. Dos mujeres, la madre y la hermana de Manuel del 'Baba', embarazada de ocho meses , y un menor de 16 años han sido tiroteados por dos encapuchados que han llegado en moto y han huido. La investigación apunta a una venganza entre las familias Moriña y Salazar, aunque todo continua bajo secreto de sumario.

La reportera de 'Vamos a Ver' Rocío Romero, ha conseguido hablar en exclusiva con Luis, excuñado y víctima de Manuel 'El Baba', que ha negado relación familiar con el crimen. Luis ha explicado: "Soy el hermano de Ramón Moriña, que a él lo mataron y a mí me dieron un tiro en la cabeza".

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Además, ha relatado que para ellos es imposible haber cometido este tiroteo: "Mi madre está fatal mi madre no duerme está muerta en vida. Yo estoy muerto en vida aquí en mi casa estamos todos muertos en vida. De parte mía no es ninguna venganza ni tenemos nada que ver, que miren el historial de ese muchacho", dice refiriéndose a la muerte de su hermano, quien fue asesinado, presuntamente, a manos del 'Baba', expareja de su hermana.

Luis, excuñado y víctima del 'Baba': "De parte mía no es ninguna venganza ni tenemos nada que ver, que miren el historial de ese muchacho"

El origen de la espiral se ha situado en septiembre de 2024. Manuel, 'El Baba', pertenece a la familia Salazar y mantenía una relación con Saray Moriña. Tras la ruptura, Manuel amenazó a un hermano de Saray y, el 10 de septiembre, asesinó, presuntamente, a Ramón Moriña y e hirió a Luis. La familia Moriña reclamaba venganza, aunque la policía lo localizó antes y lo envió a prisión. Después, los ataques continuaron: el padre de ‘El Baba’ fue tiroteado en junio de 2025 y su familia denuncia que quemaron sus viviendas y les echaron del barrio de El Torreón, también en Huelva.

Luis Moriña ha reclamado para 'Vamos a Ver': "No habléis de Clan, que no somos Clan, somos familias. los Moriña somos cinco hermanos y no tenemos nada que ver". La investigación sigue buscando identificar a los autores.