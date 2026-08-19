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La familia de Hugo, el menor de 16 años asesinado en el tiroteo de Isla Cristina, ha contado en ‘Vamos a Ver’ el dolor que viven desde el domingo. El adolescente quedó atrapado en una presunta venganza entre los clanes Moriña y ‘El Baba’, aunque no tenía relación con ellos ni con el barrio.

“A todos se nos ha partido un poco el corazón”, ha explicado Rocío Romero, reportera del programa, mientras los familiares del menor han explicado: “Hugo era un niño de 16 años que ninguna relación tenía con aquello”.

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La familia ha relatado que Hugo acudía a comprar a un kiosco cercano y, al cruzar la calle, quedó en medio de los disparos. “Él fue a comprar como cualquiera podría haber ido a comprar a una tienda”, ha contado Laura, su hermana mayor. La joven ha explicado: “A las dos de la mañana me llamó mi tío y me dijo que a un niño lo habían matado. Al principio pensé en él pero no quería creer que lo fuera”. Hugo y su familia vivían fuera de la zona y nunca se había encontrado con problemas relacionados con el barrio.

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Laura, hermana mayor del menor asesinado en Huelva: “Tranquilidad ya no tendremos porque nuestro hermano está bajo tierra”

Los familiares han denunciado la falta de apoyo recibida. “Allí nos hemos visto sin ayuda ninguna”, ha afirmado Alejandro, otro de los hermanos, que ha añadido: “No nos han dado ni información, no nos han dado nada”.

La familia ha señalado que ha encontrado respaldo en Lepe y ha reclamado justicia. “Tranquilidad ya no tendremos porque nuestro hermano está bajo tierra. Sí queremos justicia y que permanezcan allí en la cárcel”. La familia ha pedido que los responsables reciban el castigo que les corresponda.

Mientras la Guardia Civil continúa con la búsqueda de los encapuchados, el caso sigue relacionado con una guerra familiar iniciada en 2024. Los investigadores han extendido el dispositivo por Huelva, Sevilla y Portugal y han localizado armas remitidas a balística. La familia de Hugo ha insistido en que él no pertenecía al conflicto: “Él no era ni de allí”, y ha pedido justicia: "Pedimos justicia y que esto siga adelante”.