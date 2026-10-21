El padre del bebé maltratado en Barcelona pide de nuevo su libertad y la madre que se archive su causa

El padre del bebé maltratado en Barcelona ha vuelto a pedir su libertad y la madre que se archive la causa que hay abierta contra ella

El bebé maltratado en Barcelona se recupera "favorablemente" de las brutales lesiones junto a su familia de acogida

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El padre investigado por maltratos a su bebé de seis semanas en Barcelona, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de marzo, ha pedido de nuevo a la justicia su puesta en libertad, mientras que la madre ha solicitado que se archive la causa abierta contra ella, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los progenitores del bebé maltratado, un hombre de 42 años, y su mujer, de 43 años y enfermera de la Vall d'Hebron, ingresaron en prisión provisional el pasado 20 de marzo, acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de las lesiones. En mayo, la madre quedó en libertad provisional con cargos y con medidas cautelares, con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

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El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat con una familia de acogida, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con poco más de un mes de vida, donde permaneció ingresado casi un mes, la mayor parte en la UCI, con graves lesiones en el fémur, en las costillas y anales, entre otras.

No es la primera vez que recurre su encarcelamiento

Esta nueva petición del padre del bebé a la justicia para que sea puesto en libertad, no es la primera vez que recurre su encarcelamiento, se ha presentado después de que el hombre prestara declaración ante el juez, a petición propia el pasado 1 de octubre, por segunda vez. En esa declaración, el padre negó haber maltratado al bebé y dijo "no ser consciente" de haber hecho daño a su hijo y que tampoco creía que lo hiciera la madre, y apuntó a una posible "negligencia" para explicar unas lesiones "involuntarias", como apretarlo con fuerza, aunque admitió que en una ocasión lo zarandeó.

Tras esa declaración, la abogada del acusado, Montse Antolino, ha presentado un nuevo recurso ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona que instruye la causa, en el que solicita su puesta libertad, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Por su parte, el abogado de la madre, Rafael Domenech, ha solicitado ante el mismo juzgado que se archive la causa abierta contra la mujer, después de que el hombre la exculpara de los malos tratos al bebé al afirmar que no creía que le hubiera infringido ningún daño.