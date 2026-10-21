Malena Guerra 21 OCT 2026 - 21:47h.

El docente tuvo que firmar un protocolo que no cumplió que le prohibía relacionarse con los alumnos de uno de los centros en los que estuvo

El profesor detenido por violar a 12 menores en Madrid daba clases particulares a los hijos de sus vecinos: "Era el presidente de comunidad perfecto"

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El profesor acusado de agredir sexualmente a 12 menores en un colegio de Madrid pudo trabajar en otros dos colegios, a pesar de que ya le habían detenido por otra agresión sexual. No constaban antecedentes porque todavía no había sido juzgado. La Policía continúa investigando si hay más víctimas.

"En cuanto tuvimos información, lo pusimos en comunicación con las autoridades", explica Araceli Romero Montoya, directora del Colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón.

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Se había marchado del colegio en 2024, cuando fue detenido por otra agresión sexual. El juez le impuso la medida cautelar de alejamiento del menor. "Esta persona causó baja voluntaria", recuerda la directora.

Incredulidad en su comunidad de vecinos, donde daba clases particulares a algunos niños

No fue juzgado. Sin antecedentes penales, se fue a otro colegio, pero no llegó a estar ni cuatro meses. Cuando lo echaron, ya había agregado en Instagram a toda la clase, adolescentes de 13 y 14 años.

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Lo contrataron en un tercer colegio, donde firmó un protocolo que no cumplió: la prohibición de relacionarse fuera del centro con los alumnos. La policía investiga posibles víctimas nuevas y en su comunidad de vecinos, de la que era presidente, hay incredulidad porque daba clases particulares a algunos de sus hijos para atraer a los chavales.

Los engatusaba con los juegos online, sus conocimientos de ciencias. O informática y su pasado como entrenador de porteros del Atlético de Madrid.