Los hechos se produjeron en torno al mediodía en un domicilio de Vitoria-Gasteiz

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VitoriaEl varón fue arrestado el pasado martes por agentes de la Policía Local de Vitoria tras ser acusado de provocar lesiones de gravedad a su padre después de un enfrentamiento entre ambos.

Los hechos ocurrieron el mismo martes en torno a las 13:00 horas, después de que se recibiese un aviso en el 092 sobre una fuerte discusión en un domicilio del barrio de San Cristóbal, al sureste de Vitoria. Los agentes que acudieron al lugar del suceso se entrevistaron con los implicados y en vista de la gravedad de las heridas del padre, detuvieron al joven de 21 años.

Por otra parte, el padre también está siendo investigado por la Guardia Urbana para esclarecer lo sucedido.