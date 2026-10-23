Claudia Barraso 23 OCT 2026 - 16:33h.

Héctor iba montado junto a un amigo en el mismo patinete cuando sufrieron la trágica caída

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Héctor, el joven de 16 años que resultó herido tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Salamanca, ha fallecido este viernes después de haber estado ingresado desde entonces en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) en el Complejo Asistencial Universitario de la ciudad.

Así lo ha confirmado ‘La Gaceta de Salamanca’, anunciando el fallecimiento del menor. Los hechos se produjeron el pasado 16 de octubre en la calle Victoria del barrio de Pizarrales, cuando dos personas que estaba subidas en el mismo patinete eléctrico sufrieron una grave caída.

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Los servicios de emergencias 112 de Castilla y León recibieron el aviso pasadas las cuatro de la tarde, tal y como explica el mismo medio. Según la información facilitada, uno de los jóvenes se encontraba estable y consciente a pesar de la aparatosa caída, mientras que el otro menor no reaccionaba y se había quedado tirado en el suelo.

Así ocurrió el accidente

Fueron varias personas que presenciaron la caída quienes llamaron a los servicios de emergencias, especialmente cuando se dieron cuenta de que uno de los menores no contestaba y permanecía inmóvil en el suelo.

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Hasta el lugar de los hechos se acercaron agentes de la Policía Local y Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizaron todos los recursos para atender a los afectados. El niño fallecido, Héctor, fue trasladado al Hospital de Salamanca, donde ha permanecido hasta este viernes ingresado en la UVI.

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El mensaje de sus compañeros

El joven, confirma el mismo medio, era jugador del Club Deportivo Munibar Pizarrales, quien ha dedicado unas emotivas palabras en redes sociales: “Hay noticias que nunca querríamos tener que dar. Hoy, toda la familia del Piza está de luto. Con un dolor inmenso, lamentamos el fallecimiento de Héctor, jugador de nuestro Cadete C”.

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“Héctor llevaba tres temporadas defendiendo nuestros colores. Tres temporadas que pueden parecer poco tiempo, pero que han sido más que suficientes para demostrarnos la gran persona que era y dejar una huella imborrable en nuestro club”, decían en el comunicado que compartían en su perfil de redes sociales junto a una fotografía suya.

“Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Nos quedamos con los momentos compartidos, los entrenamientos, los partidos, las sonrisas y todos esos recuerdos que permanecerán para siempre entre quienes tuvimos la suerte de conocerle”. Además, informaban de que todos los equipos guardarían un minuto de silencio en su honor y trasladaban el pésame a sus familiares, compañeros y amigos.