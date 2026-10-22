Gonzalo Barquilla 22 OCT 2026 - 19:31h.

Rute Cardoso recuerda en una biografía sobre Diogo Jota cuál fue el último mensaje que le envió y cómo se enteró de su muerte

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Hay mensajes cotidianos que adquieren un significado distinto después de una tragedia. Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, ha recordado las últimas palabras que intercambió con el futbolista del Liverpool antes del accidente en el que murió junto a su hermano André Silva. "Mantén los ojos en la carretera", le escribió en una despedida que entonces no podía imaginar que sería la última.

Cardoso reconstruye aquel episodio en una nueva biografía dedicada al delantero, en la que relata cómo fueron sus últimas conversaciones y la angustia que sintió cuando dejó de tener noticias de su marido y de su cuñado. El título del libro, escrito por el exfutbolista José Manuel Delgado, se titula 'Diogo Jota: Forever in Our Hearts'.

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El último mensaje de Rute Cardoso y su sorpresa por el coche de su marido

Los momentos previos al accidente fueron sobrecogedores. "Unos minutos después de que se marcharan, le envié a Diogo un mensaje que decía: 'Buen viaje'. Me respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera", recuerda Cardoso en un extracto del libro compartido por el diario 'Liverpool Echo'.

El intercambio se produjo después de que Jota saliera junto a su hermano menor hacia Santander. El futbolista tenía previsto entregar allí el Lamborghini Huracán que había alquilado y continuar después su viaje hacia el Reino Unido para incorporarse a la pretemporada del Liverpool. Los médicos le habían recomendado no viajar en avión tras una intervención quirúrgica, por lo que había optado por desplazarse por carretera.

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La elección del vehículo había sorprendido a su mujer. Según explica Cardoso, a Jota nunca le habían interesado especialmente los coches de lujo, las joyas o los relojes. "Estaba contento con los coches que teníamos", recuerda.

Sin embargo, antes de su boda había aprovechado la oportunidad de probar un Ferrari y, posteriormente, decidió alquilar el Lamborghini que debía devolver en Santander.

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Las llamadas que terminaron con la peor noticia

La preocupación de Cardoso fue aumentando a medida que pasaban las horas sin noticias de su marido y de su cuñado. Uno de los primeros mensajes que envió a Jota al no tener noticias suyas tenía que ver con un vídeo que acababa de recibir con imágenes de la boda y que quería enseñarle. El mensaje no llegó a entregarse. Después intentó ponerse en contacto con André, pero tampoco obtuvo respuesta.

Rute decidió entonces llamar al hotel de Benavente en el que los dos hermanos tenían previsto alojarse durante el trayecto. Cuando le confirmaron que no habían llegado, contactó con un hospital y con la policía local, sin conseguir aclarar qué había ocurrido. En ese momento recurrió a su tío Vitor, camionero y con contactos en la policía de transportes de España. La conversación que mantuvo con su cuñado Nuno mientras hablaba por teléfono con él fue el principio de la confirmación de sus peores temores.

"De repente, mi tío me pidió que le pasara el teléfono a Nuno, mi cuñado. A esas horas de la noche, en el silencio, pude entender cada palabra que decían. Oí a mi tío decirle: 'Se están llevando los cuerpos'. Creo que añadió 'a la morgue', pero ahí fue cuando me quedé en blanco", relata Cardoso. La noticia dejó paralizada a la familia. Su hermana tomó el teléfono para hablar con Vitor mientras Cardoso trataba de localizar a los familiares más cercanos. Su primera preocupación, cuenta, fue llamar al padre de Diogo para pedirle que acudiera inmediatamente. También llamó a Paula, la novia de André, para decirle que fuera cuanto antes.

Poco después, su tío volvió a contactar con ella y la puso en comunicación con un agente de la policía española, que le confirmó oficialmente la muerte de los dos hermanos. La familia recibió también la visita de dos psicólogos que les ofrecieron apoyo en aquellos momentos. Cardoso ha explicado, además, que pidió visitar el lugar del accidente cuando se dirigía a recoger las pertenencias de su marido y de André. Quería recorrer la misma carretera que habían seguido los dos hermanos para conocer el punto exacto en el que había ocurrido todo. "Le dije al conductor que quería que tomáramos la misma ruta que ellos habían tomado", recuerda. Aunque pensaba que, después de tantas horas, ya no quedarían rastros del accidente, al llegar al kilómetro 64 comprobó que los restos del Lamborghini seguían allí. Intentó acercarse, pero un agente de policía se lo impidió. Desde entonces, afrontó un duelo muy complicado tanto para ella como para sus hijos.

El accidente que acabó con la vida de Diogo Jota y su trayectoria en el Liverpool

Diogo Jota y André Silva murieron en la madrugada del 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. El Lamborghini Huracán en el que viajaban se salió de la vía y terminó incendiándose después de chocar contra una barrera central.

La investigación española concluyó que el siniestro se produjo tras el reventón de un neumático cuando el vehículo adelantaba a otro coche. La revisión judicial descartó la existencia de responsabilidad penal y no se consideró necesario iniciar un procedimiento penal por las muertes de los dos hermanos. Jota tenía 28 años, era padre de tres hijos y acababa de casarse con Cardoso, su novia desde la adolescencia, en una iglesia de Oporto. La boda se había celebrado el 22 de junio, apenas 11 días antes del accidente. Su hermano André, de 25 años, también se dedicaba al fútbol.

La muerte del delantero conmocionó al Liverpool, donde disputó 123 partidos oficiales y marcó 47 goles. Jota fue una de las piezas importantes del equipo que conquistó la Premier League en la temporada 2024-2025, además de ser internacional con Portugal. El club y sus aficionados han mantenido vivo su recuerdo desde entonces. Los seguidores de Anfield corearon su nombre durante la temporada posterior a su muerte, en el minuto 20 de cada partido, en referencia al dorsal que llevaba el delantero. El Liverpool también retiró su camiseta con ese número y en julio de 2026 instaló un monumento conmemorativo permanente en Anfield en memoria de Jota y de su hermano.

La biografía en la que Cardoso reconstruye aquellas últimas horas cuenta también con testimonios de antiguos compañeros y entrenadores del futbolista, entre ellos Jürgen Klopp y Arne Slot. Su autor, José Manuel Delgado, explica que el libro nació con la intención de preservar la memoria de Jota y recoger los recuerdos de quienes compartieron su vida, dentro y fuera del campo.