Iván Sevilla 25 OCT 2026 - 16:01h.

Cristian Alexander, de 1,70 metros de altura y el pelo negro, fue visto por última vez el domingo 18 de octubre

El varón llevaba puesto el día que desapareció una sudadera, tirantes blancos, pantalón gris y zapatos negros

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ValenciaAlerta ciudadana porque buscan a Cristian Alexander, un hombre de 36 años que lleva desaparecido ya una semana tras haber sido visto por última vez en el municipio de Gandía (Valencia).

Según ha difundido la Asociación SOS Desaparecidos en redes sociales, se interpuso denuncia para tratar de localizarle cuanto antes, igual que se sigue intentando encontrar a Salva Martín.

En el caso del treintañero, se ha dado a conocer que se le perdió la pista el domingo 18 de octubre en la localidad costera valenciana. Una fotografía de su rostro se ha compartido para ayudar a reconocerlo.

Se pide colaboración a la sociedad para dar con su paradero y, para ello, también se ha informado de algunos datos de su apariencia física. Mide 1,70 metros de altura, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

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Vestía sudadera, tirantes blancos y pantalón gris

De complexión normal, Cristian Alexander P.B. vestía aquel día de su desaparición una sudadera cuyo color no se ha especificado junto a unos tirantes blancos. Además de un pantalón gris oscuro.

Su calzado eran unos zapatos negros. Si alguien lo ha visto o lo ve, debe comunicar de inmediato su ubicación exacta, llamando al número de teléfono de SOS Desaparecidos 868286726. O alertando a las autoridades locales.