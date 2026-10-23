Alberto Rosa 23 OCT 2026 - 17:50h.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, apunta que "no se ha cesado en las líneas de investigación"

Las incógnitas de la desaparición de Salva Martín tras aparecer su perra con vida: cómo sobrevivió el animal y qué pasó con el vecino de Losar

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La Guardia Civil sigue investigando la desaparición de Salvador Martín, el hombre de 68 años al que se le perdió la pista el pasado 28 de septiembre en Losar de la Vera, en Cáceres, cuando salió acompañado de su perra Tronky y jamás regresó. Después de tres semanas sin rastro de ambos, la pastora alemana apareció con vida el pasado 16 de octubre, mientras que el vecino sigue desaparecido.

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha indicado que se continúa trabajando para localizar al hombre y que "no se ha cesado en las líneas de investigación".

Macías ha transmitido la "tranquilidad" de que "la Guardia Civil, como siempre, son los primeros, junto con la Policía Nacional, en llegar cuando se necesita", ha indicado este viernes en Cáceres al ser preguntada por este asunto en una visita a la Subdelegación del Gobierno.

El estado de salud de Tronky desconcierta a los vecinos: "Está perfecta"

"Es verdaderamente inquietante que las personas lleven desaparecidas un largo periodo, pero tranquilidad porque quien tiene que estar trabajando está en ello, en este caso la Guardia Civil, y confiamos en que podamos seguir avanzando en la línea para poder localizar a la persona desaparecida", ha señalado.

La responsable gubernamental ha incidido en que se sigue trabajando en este caso y ha recordado que en Extremadura "estamos protegidos y seguros" porque es la Comunidad Autónoma que cuenta con los mejores parámetros de protección y seguridad.

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"Hay mucha preocupación"

Los trabajadores del Hostal Vadillo, donde Salva llevaba viviendo desde hace cinco años, mostraron a la web de Informativos Telecinco su preocupación por el caso. “No sabemos qué le ha podido pasar, pero es todo bastante raro", precisaron.

El estado de salud de Tronky tras haberse localizado después de todo este tiempo ha llamado la atención tanto de los familiares como del personal del hostal. "Está perfecta. No sabemos si estuvo en el bosque o si ha estado en una casa. La perra vino limpita y, normalmente, si está limpia es porque ha estado cuidada", explican. El personal del establecimiento mantiene el contacto con Manoli, la hermana de Salva, y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre su desaparición se ponga en contacto con las autoridades. "Hay mucha preocupación", subrayan.

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Salvador es natural de Losar, aunque posteriormente se trasladó al País Vasco, donde pasó parte de su vida, hasta que decidió regresar a su pueblo. Jubilado, llevaba cerca de cinco años viviendo en el Hostal Vadillo, donde era conocido por los trabajadores. Tronky, la perra de Inmaculada, trabajadora del hostal, era su compañera habitual de paseo. Salía a dar "una vuelta con ella casi a diario", como hizo la noche del 28 de septiembre. La aparición del animal, por ahora, no ha aportado información que ayude a encontrar al vecino.