Celia Molina Asturias, 15 OCT 2026 - 14:53h.

Con solo 15 años, Marco ha creado dos empresas y ya está enfocado en su siguiente proyecto, dedicado al joven emprendedor

Marco, el joven que ha llegado a CEO con 15 años: "Con mi primera facturación, compré parte de la empresa de mis padres"

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Aunque afirma que no tiene altas capacidades, Marco Bermúdez, un asturiano de 15 años que ya trabaja como CEO, no es un adolescente común. Desde que era pequeño, su curiosidad ha sido su mayor sello de distinción y, por ello, sus padres decidieron matricularle a los 8 años en la Genyus School, una innovadora escuela que fomenta el emprendimiento y el desarrollo, personal y social, de los niños.

Allí, creó dos proyectos: un robot humanoide para ayudar a las personas mayores a desenvolverse mejor en su día a día y una aplicación para encontrar más fácilmente los productos en el supermercado, después de ir a la compra con su padre y ver que no siempre se localizan bien. Ninguno de estos inventos salieron adelante, pero le sirvieron para conocerse mejor como emprendedor.

Entonces, fundó una empresa de impresión 3D que sí funcionó y que llegó a facturar entre unos 10.000 y 15.000 euros, con los que compró "una parte de la empresa de sus padres" como inversión, tal y como ha explicado en una entrevista con Informativos Telecinco web. Después, creo, junto a su tío, un software para ayudar a los ingenieros a diseñar puentes, demostrando así la gran variedad de su capacidad de invención.

"Compré una parte de la empresa de mis padres"

Al conocerle, la pregunta que todos se hacen es si, teniendo 15 años y con tanta responsabilidad laboral, le da tiempo a estudiar y a divertirse. "Sí, me da tiempo a estudiar, y lo que intento es que el tiempo de trabajo sea lo más efectivo posible. Suelo utilizar la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar o estudiar en bloques y después descansar: pueden ser 25 minutos de trabajo y 5 de descanso, o 50 y 10, aunque hay gente a la que le gusta hacerlos más largos", ha explicado a esta web.

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"Intento reducir al mínimo el uso del móvil"

"Además, me gusta mucho estudiar con inteligencia artificial. Le paso las fotos de los apuntes o capturas del libro digital y le pido que me haga resúmenes y me explique el tema de manera sencilla. Cuando creo que me lo sé, le pido que me haga test para tener una idea general; después, definiciones para ir ampliando, explicaciones cortas de puntos concretos y, por último, un desarrollo completo. Así tengo una idea completa del examen y puedo sacar una buena nota aprovechando el tiempo al máximo", añade.

Pero su mayor truco para economizar su día a día es, sin duda, no pasar demasiado tiempo haciendo "scroll en el móvil". "Me gusta mucho hacer cosas productivas y siento que es importante, pero, a veces, me cuesta mucho, porque en el mundo en el que vivimos, con las redes sociales, YouTube o las plataformas de streaming, es muy complicado mantener siempre la constancia. Intento reducir al mínimo el tiempo que paso con el móvil, porque, si tienes unos objetivos, hay que trabajar por ellos. Aunque hay veces que caigo en la tentación", ha confesado el asturiano.

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En cuanto a su tiempo libre, este joven tan bien organizado entrena y juega al baloncesto con sus amigos: "Suelo ir al gimnasio con amigos y en el equipo de baloncesto todos son mis amigos, así que lo disfruto mucho y, a nivel mental, es un descanso muy importante para mí. Luego, los fines de semana, que tengo más tiempo, intento descansar un poco, quedar con amigos o ver alguna película", ha concluido.