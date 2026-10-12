Celia Molina 12 OCT 2026 - 07:15h.

Hablamos con Marco Bermúdez, un asturiano de 15 años considerado uno de los emprendedores más jóvenes de toda España

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Marco Bermúdez es un joven asturiano de 15 años al que le gusta ir al gimnasio y jugar al baloncesto con sus amigos. Y, además, de ir al instituto y de esforzarse por ser un buen hermano mayor, también es CEO. Sí. CEO. Él es uno de los emprendedores más jóvenes de España y, hasta la fecha, ha liderado tres grandes proyectos: una empresa de impresión 3D, una aplicación para diseñar puentes y un grupo de emprendimiento llamado 'Young Founders Club'.

Desde pequeño, sus padres se dieron cuenta de que era un niño sumamente curioso. Tanto, que una vez fue con su padre a un supermercado y, al darse cuenta de que no encontraban el producto que buscaban en ninguno de los pasillos, se le ocurrió crear una aplicación similar a un Google Maps de la compra. La idea, aunque era buena, no prosperó, pero le sirvió para entrar en contacto con un mundo que le fascinó (y le divirtió) y con el que comenzó a abrirse las primeras puertas de su vida laboral.

Antes de explicarnos cómo ha sido su prometedora trayectoria, Marco nos ha asegurado que no se siente "demasiado joven" para introducirse en el mundo laboral, ya que le encanta "hacer cosas productivas" y "aprender de forma práctica".

"Me gusta mucho hacer cosas productivas"

Sus padres le matricularon en el Genyus School de Gijón, un centro educativo centrado en el desarrollo emprendedor, donde desarrolló su primer invento: Marbots, cuya idea era crear robots humanoides con inteligencia artificial para ayudar a personas mayores. Tampoco salió adelante, pero, todo ello, le ayudó a documentarse, coger experiencia y montar su primera gran proyecto: una empresa de impresión 3D con cuya facturación (entre 10.000 y 15.000 euros), compró "una parte de la empresa de sus padres".

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"Todo eso me sirvió muchísimo para aprender y montar ThreeDmensional. Empecé haciendo regalos para mis familiares y amigos y, mediante un pivotaje que hicimos para mejorar, acabó convirtiéndose en una empresa de servicios B2B de impresión 3D. Hacíamos merchandising para empresas, competiciones y eventos, principalmente llaveros, letreros y trofeos. Fue el primer proyecto con el que llegué a facturar, y me sirvió muchísimo para aprender a vender, a hablar con proveedores, a solucionar los imprevistos del día a día y a saber cómo funciona una empresa de verdad", dice en una entrevista con nuestra web.

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Marco creó un software para ingenieros

Más tarde, debido a esa curiosa voraz que le caracteriza, inventó, junto a su tío, un sofware que ayuda a los ingenieros a diseñar puentes: "Esta idea se me ocurrió un día hablando con mi tío. Todos los veranos, toda la familia nos reunimos en Boal, un pueblo del occidente de Asturias, para pasar tiempo juntos. Y todas las mañanas veía a mi tío, que es ingeniero, diseñando puentes. Un día, le pregunté cómo se diseñaba un puente. Empezamos a hablar y la idea fue rondando en nuestras cabezas, hasta que hace un año y medio decidimos lanzar SmartBridge, un software que ayuda a los ingenieros a idear puentes a partir de big data", explica.

"Me da tiempo a estudiar y a jugar al baloncesto"

Al hacer un resumen de todos sus proyectos, la pregunta es evidente: ¿le queda tiempo libre a Marco para estudiar y para hacer las cosas típicas de un adolescente de 15 años? Así es su día a día:

"Intento levantarme a las 7 de la mañana para estirar, planear el día, ducharme y desayunar, y entro en clase a las ocho y media. Estoy en clase hasta las dos y media. Por la tarde, compagino emprender todo lo que puedo con estudiar, los entrenamientos y las clases de inglés. Además, juego al baloncesto, me voy a la cama entre las diez y media y las once de la noche y, los fines de semana, intento descansar un poco, quedar con amigos o ver alguna película", comenta Marco.

El truco de Marco para llegar a todo, es repartir y economizar bien su tiempo. Evita, dentro de las limitaciones propias de su edad, perder el tiempo "haciendo scroll con el móvil", por ejemplo. Y, para estudiar con mayor efectividad, utiliza la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar o estudiar en bloques y después descansar. "Estudio durante 20-25 minutos y descanso 5, aunque hay gente que prefiere hacer los bloques más largos", explica el joven CEO.

Otro factor fundamental de su éxito es el gran apoyo que siente por parte de su familia: "Mi padre y mi madre me llevan a todos los sitios y se vuelcan conmigo, hasta el punto de adelantar trabajo el día anterior para poder acompañarme, a pesar de que los dos son autónomos. También mi hermana, que, aunque es pequeña y no entiende muy bien todo, me apoya muchísimo, al igual que mis primos, mis tíos y abuelas y, por supuesto, mis amigos", concluye Marco.